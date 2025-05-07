"Не приняла ни одного гражданина": Украина проигнорировала "чрезвычайную просьбу" администрации Трампа

После инаугурации президента США Дональда Трампа его администрация обратилась к Украине с просьбой принять депортированных из Америки граждан других государств, однако Киев не принял ни одного такого гражданина.

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Об этом пишет The Washington Post.

"Администрация Трампа в начале этого года призвала украинское правительство принять неопределенное количество американских депортированных, которые являются гражданами других стран, согласно документам, с которыми ознакомилось издание The Washington Post, что является чрезвычайной просьбой к стране, которая находится в состоянии войны и зависит от американской военной и финансовой поддержки для своего выживания", — говорится в материале.

Журналисты объяснили, что в документах, с которыми они ознакомились, не указано, как официальные лица в Киеве отреагировали на призыв впустить граждан третьих стран в Украину, несмотря на отсутствие функционирующего аэропорта.

Украинский дипломат сообщил посольству США лишь, что Киев предоставит ответ, как только сформулирует свою позицию.

"Украина не приняла ни одного гражданина третьей стороны из Соединенных Штатов, и нет никаких признаков того, что Киев серьезно рассматривал американское предложение", — отметили авторы материала.

Два украинских чиновника, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что эта тема никогда не доходила до самого высокого правительственного уровня. Один из чиновников сказал, что ему ничего не известно о каких-либо "политических требованиях" со стороны Соединенных Штатов принять депортированных лиц.

В заявлении Государственного департамента говорится, что "постоянное взаимодействие с иностранными правительствами" является "жизненно важным для сдерживания нелегальной и массовой миграции и защиты наших границ". Ведомство переадресовало вопрос о предложении Украины в Департамент внутренней безопасности, который не ответил на запросы о комментариях.

По данным газеты, в тот же день похожие предложения получил ряд других стран, ведь администрация Трампа "агрессивно и часто непублично работала над увеличением количества стран, которые примут граждан третьих стран из США, регулярно подбрасывая стимулы или используя перспективу улучшения отношений с Вашингтоном для достижения своих целей".

Отмечается, что правительства Сальвадора, Мексики, Коста-Рики и Панамы согласились принять депортированных, которые не являются их гражданами, за что администрация Трампа задабривала некоторые из этих стран. В частности, пригласив президента Сальвадора Наиба Букеле посетить Белый дом и заплатив его правительству миллионы долларов за размещение американских депортированных в печально известной тюрьме.

"Других она запугивала тарифными угрозами и другими мерами — в том числе, в случае с Панамой, угрозами вернуть себе Панамский канал", — отметили журналисты.

Напомним, 6 мая издание Reuters обнародовало материал, в котором говорится о том, что военную помощь Украине от США в январе отменил не Трамп.

Фокус также писал о том, что Трамп знает, кто взорвал "Северный поток", и вскоре все раскроет.