"Не прийняла жодного громадянина": Україна проігнорувала "надзвичайне прохання" адміністрації Трампа

Після інавгурації президента США Дональда Трампа його адміністрація звернулась до України з проханням прийняти депортованих з Америки громадян інших держав, проте Київ не прийняв жодного такого громадянина.

Related video

Про це пише The Washington Post.

"Адміністрація Трампа на початку цього року закликала український уряд прийняти невизначену кількість американських депортованих, які є громадянами інших країн, згідно з документами, з якими ознайомилося видання The Washington Post, що є надзвичайним проханням країни, яка перебуває у стані війни і залежить від американської військової та фінансової підтримки для свого виживання", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснили, що у документах, з якими вони ознайомились, не вказано, як офіційні особи в Києві відреагували на заклик впустити громадян третіх країн в Україну, попри відсутність функціонуючого аеропорту.

Український дипломат повідомив посольству США лише, що Київ надасть відповідь, як тільки сформулює свою позицію.

"Україна не прийняла жодного громадянина третьої сторони зі Сполучених Штатів, і немає жодних ознак того, що Київ серйозно розглядав американську пропозицію", — зазначили автори матеріалу.

Два українські чиновники, які говорили на умовах анонімності, заявили, що ця тема ніколи не доходила до найвищого урядового рівня. Один з чиновників сказав, що йому нічого не відомо про будь-які "політичні вимоги" з боку Сполучених Штатів прийняти депортованих осіб.

У заяві Державного департаменту йдеться, що "постійна взаємодія з іноземними урядами" є "життєво важливою для стримування нелегальної і масової міграції та захисту наших кордонів". Відомство переадресувало питання про пропозицію України до Департаменту внутрішньої безпеки, який не відповів на запити про коментарі.

За даними газети, того ж дня схожі пропозиції отримала низка інших країн, адже адміністрація Трампа "агресивно і часто непублічно працювала над збільшенням кількості країн, які приймуть громадян третіх країн зі США, регулярно підкидаючи стимули або використовуючи перспективу поліпшення відносин з Вашингтоном для досягнення своїх цілей".

Зазначається, що уряди Сальвадору, Мексики, Коста-Рики та Панами погодилися прийняти депортованих, які не є їхніми громадянами, за що адміністрація Трампа задобрювала деякі з цих країн. Зокрема, запросивши президента Сальвадору Наїба Букеле відвідати Білий дім і заплативши його уряду мільйони доларів за розміщення американських депортованих у сумнозвісній в'язниці.

"Інших вона залякувала тарифними погрозами та іншими заходами — в тому числі, у випадку з Панамою, погрозами повернути собі Панамський канал", — наголосили журналісти.

Нагадаємо, 6 травня видання Reuters оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що військову допомогу Україні від США в січні скасував не Трамп.

Фокус також писав про те, що Трамп знає, хто підірвав "Північний потік", і незабаром все розкриє.