США и Россия обсуждают возвращение газа РФ в Европу

Несмотря на замораживание энергетических отношений Европы с Россией, официальные лица из Вашингтона и Москвы обсудили помощь США в восстановлении продаж российского газа в Европу.

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Об этом пишет Reuters.

Источники, близкие к двусторонним переговорам, заявили, что определение новой роли Москвы на газовом рынке Европейского Союза может помочь закрепить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным. Хотя значительная часть Европы нашла альтернативные поставки, некоторые покупатели остались, и представители отрасли говорят, что количество покупателей может увеличиться, как только будет заключено мирное соглашение.

Что касается России, то потеря большей части европейского газового рынка три года назад значительно ударила по экономике страны. Сейчас она обеспечивает 19% спроса Европы, по сравнению с 40%, которые были раньше. В основном речь идет о сжиженном природном газе (СПГ) и поставках через Турцию по трубопроводу "Турецкий поток".

Участие Вашингтона в восстановлении продаж газа может помочь Москве сориентироваться в политической оппозиции в большей части Европы. США также будет иметь пользу: получит определенный контроль над тем, сколько российского газа возвращается в Европу, сообщили два дипломатических источника и источник в Белом доме.

В частности, посланник США Стив Уиткофф и инвестиционный посланник Путина Кирилл Дмитриев обсуждали газ в рамках мирных переговоров по Украине, сообщили два из восьми источников. Представитель Уиткоффа отказался комментировать, когда его спросили, обсуждал ли Уиткофф вопрос экспорта российского газа в Европу.

"В настоящее время таких обсуждений нет", — заявил в заявлении Reuters российский Фонд прямых инвестиций, возглавляемый Дмитриевым.

Добавим, среди стран, которые все еще покупают газ у России, — Венгрия и Словакия. Они получают его через трубопровод "Турецкий поток". Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания получают СПГ от российской компании "Новатэк" по долгосрочным контрактам.

Напомним, российский бюджет из-за проблем с нефтью и газом потерял более 200 млрд рублей в январе-феврале 2025 года. Чтобы компенсировать потери, Кремль должен либо брать кредиты, либо использовать деньги из Фонда национального благополучия (ФНБ). Аналитики объяснили, что фонд почти иссяк, поэтому ситуация сложная.

Фокус также писал, что 20 марта был атакован важный объект газотранспортной системы России: газоизмерительная станция "Суджа", расположенная неподалеку от границы между Сумской областью Украины и Курской областью России, оказалась под ударом, там поднялся масштабный пожар, кадры которого облетели сеть.