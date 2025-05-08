США і Росія обговорюють повернення газу РФ до Європи

Попри замороження енергетичних відносин Європи з Росією, офіційні особи з Вашингтона та Москви обговорили допомогу США у відновленні продажів російського газу в Європу.

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Про це пише Reuters.

Джерела, близькі до двосторонніх переговорів, заявили, що визначення нової ролі Москви на газовому ринку Європейського Союзу може допомогти закріпити мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним. Хоча значна частина Європи знайшла альтернативні постачання, деякі покупці залишилися, і представники галузі кажуть, що кількість покупців може збільшитись, як тільки буде укладено мирну угоду.

Що стосується Росії, то втрата більшої частини європейського газового ринку три роки тому значно вдарила по економіці країни. Зараз вона забезпечує 19% попиту Європи, порівняно з 40%, що були раніше. В основному йдеться про зріджений природний газ (ЗПГ) та постачання через Туреччину трубопроводом "Турецький потік".

Участь Вашингтона у відновленні продажів газу може допомогти Москві зорієнтуватися в політичній опозиції в більшій частині Європи. США також матиме користь: отримає певний контроль над тим, скільки російського газу повертається до Європи, повідомили два дипломатичні джерела та джерело в Білому домі.

Зокрема, посланець США Стів Віткофф та інвестиційний посланець Путіна Кирило Дмитрієв обговорювали газ в межах мирних переговорів щодо України, повідомили два з восьми джерел. Речник Віткоффа відмовився коментувати, коли його запитали, чи обговорював Віткофф питання експорту російського газу до Європи.

"Наразі таких обговорень немає", – заявив у заяві Reuters російський Фонд прямих інвестицій, очолюваний Дмитрієвим.

Додамо, серед країн, які все ще купують газ у Росії, – Угорщина та Словаччина. Вони отримують його через трубопровід "Турецький потік". Бельгія, Франція, Нідерланди та Іспанія отримують СПГ від російської компанії "Новатек" за довгостроковими контрактами.

Нагадаємо, російський бюджет через проблеми з нафтою та газом втратив понад 200 млрд рублів у січні-лютому 2025 року. Щоб компенсувати втрати, Кремль повинен або брати кредити, або використовувати гроші з Фонду національного благополуччя (ФНБ). Аналітики пояснили, що фонд майже вичерпався, тому ситуація складна.

Фокус також писав, що 20 березня було атаковано важливий об'єкт газотранспортної системи Росії: газовимірювальна станція "Суджа", розташована неподалік від кордону між Сумською областю України та Курською областю Росії, опинилася під ударом, там здійнялася масштабна пожежа, кадри якої облетіли мережу.