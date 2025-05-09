Нардеп поздравил на русском "братцев" с 9 мая: Безуглая пригрозила ему СБУ (скриншоты)

Депутат Максим Бужанский опубликовал поздравление с Днем победы в Великой отечественной войне. Бывший "азовец" Даниил Яковлев возмутился, что должен рисковать на фронте жизнью, когда "в парламенте есть такой мусор".

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Пост народного депутата от "Слуги народа" и члена комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максима Бужанского появился в Facebook 9 мая.

"Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная, это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей", — написал политик.

Публикация Максима Бужанского от 9 мая Фото: Скриншот

Народный депутат, которая сейчас не входит ни в одну из фракций, и председатель подкомитета по вопросам международных форм и методов противодействия агрессии против Украины внешнеполитического комитета Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что обращается из-за публикации в Службу безопасности.

"Подаю на этого черта в СБУ. Пусть только не отреагируют", — указала она.

Публикация Марьяны Безуглой от 9 мая Фото: Скриншот

Также пост-поздравление резко раскритиковал украинский доброволец, бывший боец полка "Азов" Даниил Яковлев.

"Объясните мне, какого чуда, мы должны служить в ВСУ, работать 24/7, чтобы Украина не проиграла россиянам, а в это время в парламенте есть такой мусор как Бужанский? Все сверху думают, что нам очень приятно наблюдать, как он систематически и показательно демонстрирует свою российскую самоидентичность на всю страну. Давайте уже официально для всех, надо какая-то позиция и конструктивное заявление, почему этот мусор сидит в парламенте, а я должен рисковать жизнью в ВСУ?", — отметил военнослужащий.

Публикация Даниила Яковлева от 9 мая Фото: Скриншот

Он задал риторический вопрос, действительно ли власть думает, что воинам "приятно видеть" поздравления братского народа с 9 мая. Яковлев заверил, что ему безразлично к Бужанскому и его деятельности, но такого депутата в парламенте "не должно быть". Он пообещал, что об этом систематически будут напоминать, если уж нардепа не хотят "выгонять" из Рады.

Почему так отреагировали на поздравления от нардепа с Днем победы

Как объясняли в Институте национальной памяти, Украина не празднует 9 мая День победы, но вместо этого отмечает День памяти и победы 8 мая. В этот день чтят память погибших во время Второй мировой войны 1939-1945 годов. Дата была установлена законом в 2023 году — в знак солидарности с Европой.

Разница традиций заключается в том, что Украина теперь не празднует победу, а чтит память. 8 мая и Вторую мировую войну воспринимают через призму трагедии и горя, принесенного войной. В России же традиционно празднуют День победы, который превратил завершение кровавой войны в культ. Именно там отдельно выделяют "Великую отечественную" войну, делая акцент на годах конфликта, когда сам СССР стал жертвой нацизма, и распространяют исторические мифы.

Напомним, 9 мая в России традиционно празднуют День победы парадом в Москве. В этом году на торжественное мероприятие Кремля согласились приехать десятки иностранных лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне опубликовал обращение к гражданам в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Он назвал российское мероприятие "парадом желчи и лжи", а также отдельное внимание уделил украинским воинам и полномасштабной войне в Украине. Свое видео политик записал на Крещатике в центре Киева.