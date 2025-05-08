К Зеленскому на Крещатике пытался прорваться "будущий депутат Борисполя" (видео)

Мужчина в нетрезвом состоянии попытался подойти к президенту, когда тот записывал видеообращение. В ответ на критику он заявил, что является депутатом.

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Об инциденте 8 мая сообщили в соцсетях.

"Встреча будущего депутата Борисполя с президентом", — подписали кадры из центра Киева.

На них видно, что Владимир Зеленский проходил мимо, держа в руках телефон и записывая обращение к украинцам. На расстоянии от него, но одновременно и параллельно с политиком проходили несколько мужчин. Один из них остановил незнакомца, встав перед ним.

"Мы извиняемся", — крикнул после этого автор видео, назвав нетрезвого мужчину дураком.

В ответ на критику за попытку прорваться к президенту тот ответил, что является депутатом.

Обращение, которое Зеленский записывал в тот момент на Крещатике, он обнародовал 8 мая. Видео посвящено Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В нем лидер описал начало полномасштабной войны в Украине, когда "зло снова вернулось", и вспомнил сожженную технику на Крещатике. Он подчеркнул, что сейчас на улицах столицы продолжается жизнь благодаря воинам, которые держат линию фронта. Зеленский призвал благодарить военных за их службу. Военный парад в Москве он назвал "парадом желчи и лжи".

На кадрах слышно, как президенту сигналили машины, которые проезжали мимо. В ответ он поднял руку и сказал "привет". Также президент показал место памяти, где украинцы в память о погибших на войне оставляют флажки и портреты.

"Дорогие украинцы, 80 лет назад была одержана победа над нацизмом во Второй мировой войне. И этот день напоминает нам важную закономерность: любое зло непременно заканчивается. Любой оккупант в конце концов покидает нашу землю. Всегда жизнь возвращается. И именно за это стоим сегодня", — подытожил Зеленский.

Напомним, 7 мая президента Владимира Зеленского заметили в центре Киева. В соцсетях передавали, что политик фотографировался с прохожими на Крещатике.

Кремль объявил перемирие до 9 мая на три дня, но, как сообщили в ОСГВ "Хортица", на фронте эту тишину не заметили. По данным СМИ, украинские подразделения получили распоряжение открывать огонь в ответ.