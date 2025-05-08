До Зеленського на Хрещатику намагався прорватись "майбутній депутат Борисполя" (відео)

Чоловік у нетверезому стані спробував підійти до президента, коли той записував відеозвернення. У відповідь на критику він заявив, що є депутатом.

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Про інцидент 8 травня повідомили у соцмережах.

"Зустріч майбутнього депутата Борисполя з президентом", — підписали кадри з центру Києва.

На них видно, що Володимир Зеленський проходив повз, тримаючи в руках телефон і записуючи звернення до українців. На відстані від нього, але одночасно й паралельно з політиком проходили кілька чоловіків. Один з них зупинив незнайомця, вставши перед ним.

"Ми перепрошуємо", — крикнув після цього автор відео, назвавши нетверезого чоловіка дурнем.

У відповідь на критику за спробу прорватись до президента той відповів, що є депутатом.

Звернення, яке Зеленський записував у той момент на Хрещатику, він оприлюднив 8 травня. Відео присвячене Дню пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У ньому лідер описав початок повномасштабної війни в Україні, коли "зло знову повернулось", і згадав спалену техніку на Хрещатику. Він підкреслив, що нині на вулицях столиці триває життя завдяки воїнам, які тримають лінію фронту. Зеленський закликав дякувати військовим за їхню службу. Військовий парад у Москві він назвав "парадом жовчі й брехні".

На кадрах чутно, як президенту сигналили машини, які проїжджали повз. У відповідь він здійняв руку й сказав "привіт". Також президент показав місце пам’яті, де українці в пам’ять про загиблих на війні залишають прапорці й портрети.

"Дорогі українці, 80 років тому було здобуто перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. І цей день нагадує нам важливу закономірність: будь-яке зло неодмінно закінчується. Будь-який окупант врешті-решт залишає нашу землю. Завжди життя повертається. І саме за це стоїмо сьогодні", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 7 травня президента Володимира Зеленського помітили у центрі Києва. У соцмережах передавали, що політик фотографувався з перехожими на Хрещатику.

Кремль оголосив перемир’я до 9 травня на три дні, але, як повідомили в ОСУВ "Хортиця", на фронті цю тишу не помітили. За даними ЗМІ, українські підрозділи отримали розпорядження відкривати вогонь у відповідь.