Робив селфі: Зеленський вийшов в центр Києва та фотографувався з людьми, — соцмережі (відео)

7 травня президента України Володимира Зеленського помітили на центральних вулицях Києва. На відео з соцмереж бачимо, як український президент фотографувався з перехожими. У кадр потрапили цивільні та військові, які вільно контактували з главою держави.

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Перше відео з центра Києва з'явилось у Telegram-каналі "Лівий берег Київ".

Допис опублікували о 17:16. На відео бачимо людину, схожу на президента України. Поруч — чоловік у червоній футболці та з рюкзаком. Протягом 10 секунд спостерігаємо, як Зеленський робить селфі з перехожим. Тим часом навколо, на відстані близько п'яти метрів, стоять кияни та стежать за діями посадовця. У кадр не потрапила президентська охорона, тому не ясно, чи вона була. Втім, на якусь мить на задньому плані з'являється високий плечистий чоловік з дипломатом: він єдиний не дивився на Зеленського, повернувся спиною і, ймовірно, стежив за ситуацією.

"Несподівані зустрічі на Хрещатику", — ідеться в дописі.

У каналі "Труха Україна" опублікували нові кадри з Зеленським. О 17:21 у соцмережах поширили відео, на якому Зеленський щось наче говорить на смартфон, а до нього проявляє інтерес випадкова перехожа — жінка старшого віку. При цьому чути голос невідомої, яка коментує незвичну подію.

Крім відео, у мережі опублікували фото з президентом. У каналі "Київ ІНФО" з'явилось зображення, на якому президент стоїть поруч з двома військовими. Вказується, що подія дійсно відбулась на Хрещатику.

На сторінках соцмереж Володимира Зеленського, речника Сергія Нікіфорова, радника з питань комунікацій Дмитра Литвина не підтверджували появу президента на Хрещатику в Києві 7 травня.

Володимир Зеленський — деталі

Зазначимо, 5 травня чеський фотограф Деніел Моравець опублікував два фото, зроблених під час візиту президента Зеленського у Чехію. На фото — Зеленський в оточенні трьох жінок, які усміхаються та тримають його попід руки. Моравець написав, що жінки — українки, які працюють прибиральницями у чеському парламенті. У дописі в X він зауважив, що відбулась емоційна подія. Згодом фотограф додав, що українки розплакались після зустрічі з Зеленським.

Фокус писав, що візит українського президента в Чехію був неочікуваним і його тримали в таємниці до моменту, коли глава держави та перша леді Олена Зеленська спустились з трапу літака. Візит — дводенний: з 4 по 5 травня. Як написав Зеленський, він зустрівся з президентом Петром Павелом, прем'єр-міністром Петром Фіалою, з іншими політиками, а також представниками ВПК.

Нагадуємо, 4 травня Володимир Зеленський попередив, що РФ може влаштувати провокації на 9 травня. При цьому напередодні з'явилась заява заступника голови Ради безпеки та колишнього президента РФ Дмитра Медведєва, який погрожував вдарити ракетою "Орєшнік" по Києву.