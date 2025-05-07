Делал селфи: Зеленский вышел в центр Киева и фотографировался с людьми, — соцсети (видео)

7 мая президента Украины Владимира Зеленского заметили на центральных улицах Киева. На видео из соцсетей видим, как украинский президент фотографировался с прохожими. В кадр попали гражданские и военные, которые свободно контактировали с главой государства.

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Первое видео из центра Киева появилось в Telegram-канале "Левый берег Киев".

Сообщение опубликовали в 17:16. На видео видим человека, похожего на президента Украины. Рядом — мужчина в красной футболке и с рюкзаком. В течение 10 секунд наблюдаем, как Зеленский делает селфи с прохожим. Тем временем вокруг, на расстоянии около пяти метров, стоят киевляне и следят за действиями чиновника. В кадр не попала президентская охрана, поэтому не ясно, была ли она. Впрочем, на какой-то момент на заднем плане появляется высокий плечистый мужчина с дипломатом: он единственный не смотрел на Зеленского, повернулся спиной и, вероятно, следил за ситуацией.

"Неожиданные встречи на Крещатике", — говорится в заметке.

В канале "Труха Украина" опубликовали новые кадры с Зеленским. В 17:21 в соцсетях распространили видео, на котором Зеленский что-то говорит на смартфон, а к нему проявляет интерес случайная прохожая — женщина старшего возраста. При этом слышен голос неизвестной, которая комментирует необычное событие.

Кроме видео, в сети опубликовали фото с президентом. В канале "Киев ИНФО" появилось изображение, на котором президент стоит рядом с двумя военными. Указывается, что событие действительно состоялось на Крещатике.

На страницах соцсетей Владимира Зеленского, спикера Сергея Никифорова, советника по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина не подтверждали появление президента на Крещатике в Киеве 7 мая.

Владимир Зеленский — детали

Отметим, 5 мая чешский фотограф Дэниел Моравец опубликовал два фото, сделанных во время визита президента Зеленского в Чехию. На фото — Зеленский в окружении трех женщин, которые улыбаются и держат его под руки. Моравец написал, что женщины — украинки, которые работают уборщицами в чешском парламенте. В заметке в X он отметил, что произошло эмоциональное событие. Позже фотограф добавил, что украинки расплакались после встречи с Зеленским.

Фокус писал, что визит украинского президента в Чехию был неожиданным и его держали в тайне до момента, когда глава государства и первая леди Елена Зеленская спустились с трапа самолета. Визит — двухдневный: с 4 по 5 мая. Как написал Зеленский, он встретился с президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, с другими политиками, а также представителями ВПК.

Напоминаем, 4 мая Владимир Зеленский предупредил, что РФ может устроить провокации на 9 мая. При этом накануне появилось заявление заместителя председателя Совета безопасности и бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, который угрожал ударить ракетой "Орешник" по Киеву.