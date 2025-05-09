Нардеп привітав російською "братців" з 9 травня: Безугла пригрозила йому СБУ (скриншоти)

Депутат Максим Бужанський опублікував привітання з Днем перемоги у Великій вітчизняній війні. Колишній «азовець» Данило Яковлев обурився, що повинен ризикувати на фронті життям, коли «у парламенті є таке сміття».

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Пост народного депутата від "Слуги народу" і члена комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Максима Бужанського з’явився в Facebook 9 травня.

"Братці, з Днем Перемоги! Велика Вітчизняна, це історія майже кожної української родини. І це історія переможців", — написав політик.

Публікація Максима Бужанського від 9 травня Фото: Скриншот

Народна депутатка, яка нині не входить до жодної з фракцій, і голова підкомітету з питань міжнародних форм та методів протидії агресії проти України зовнішньополітичного комітету Верховної Ради Мар’яна Безугла заявила, що звертається через публікацію до Служби безпеки.

"Подаю на цього чорта в СБУ. Хай тільки не відреагують", — вказала вона.

Публікація Мар'яни Безуглої від 9 травня Фото: Скриншот

Також постпривітання різко розкритикував український доброволець, колишній боєць полку "Азов" Данило Яковлев.

"Поясніть мені, якого чуда, ми повинні служити в ЗСУ, працювати 24/7, щоб Україна не програла росіянам, а в цей час у парламенті є таке сміття як Бужанський? Всі зверху думають, що нам дуже приємно спостерігати, як він систематично та показово демонструє свою російську самоідентичність на всю країну. Давайте вже офіційно для всіх, треба якась позиція та конструктивна заява, чому це сміття сидить в парламенті, а я повинен ризикувати життям в ЗСУ?", — зазначив військовослужбовець.

Публікація Данила Яковлева від 9 травня Фото: Скриншот

Він поставив риторичне запитання, чи дійсно влада думає, що воїнам "приємно бачити" привітання братнього народу з 9 травня. Яковлев запевнив, що йому байдуже до Бужанського і його діяльності, але такого депутата в парламенті "не повинно бути". Він пообіцяв, що про це систематично нагадуватимуть, якщо вже нардепа не хочуть "виганяти" з Ради.

Чому так відреагували на привітання від нардепа з Днем перемоги

Як пояснювали в Інституті національної пам’яті, Україна не святкує 9 травня День перемоги, але натомість відзначає День пам’яті й перемоги 8 травня. У цей день вшановують пам’ять загиблих під час Другої світової війни 1939-1945 років. Дата була встановлена законом у 2023 році — на знак солідарності з Європою.

Різниця традицій полягає у тому, що Україна тепер не святкує перемогу, а вшановує пам’ять. 8 травня й Другої світової війни сприймають через призму трагедії й горя, принесеного війною. У Росії ж традиційно святкують День перемоги, який перетворив завершення кривавої війни на культ. Саме там окремо виділяють "Велику вітчизняну" війну, роблячи акцент на роках конфлікту, коли сам СРСР став жертвою нацизму, і поширюють історичні міфи.

Нагадаємо, 9 травня у Росії традиційно святкують День перемоги парадом у Москві. Цього року на урочистий захід Кремля погодились приїхати десятки іноземних лідерів.

Президент України Володимир Зеленський напередодні опублікував звернення до громадян у День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Він назвав російський захід "парадом жовчі й брехні", а також окрему увагу приділив українським воїнам і повномасштабній війні в Україні. Своє відео політик записав на Хрещатику у центрі Києва.