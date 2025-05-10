Эксперт по языку тела рассказала, что чувствовал Путин во время встречи с Си Цзиньпином

9 мая в Москве прошел военный парад в честь 80-летия Победы, и среди гостей на трибуне присутствовал китайский лидер Си Цзиньпин. Для российского президента Владимира Путина его появление в Москве в этот день стало демонстрацией миру, что он больше не в изоляции. Тем не менее язык тела политика выдавал его волнение.

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Об этом в беседе с Daily Mail рассказала эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

По ее словам, во время коммуникации с Си Путин демонстрировал невербальные признаки сдерживаемого напряжения. Когда они шли рядом, глава Кремля был с нахмуренными бровями, покусывал нижнюю губу, а руку сжимал в кулак.

Его жесты, говорит Джуди, указывали на усилия, которые он прикладывал для того, чтобы встреча с китайским коллегой прошла правильно в глазах мира.

Параллельно Путин старался продемонстрировать присутствующим и перед камерами, что у него с Си – дружеские отношения.

Путин старался продемонстрировать дружбу с лидером Китая Фото: Getty

"Более демонстративные проявления или намеренные жесты Путина, похоже, направлены на то, чтобы здесь обозначить непринужденную и даже игривую дружбу. Мы можем видеть, как он в какой-то момент подталкивает Си тыльной стороной ладони, что является сигналом, который обычно используется между друзьями, чтобы побудить кого-то присоединиться к шутке. Он также наклоняется с выражением веселья, пока Си говорит, потирая воротник пальцем, чтобы намекнуть на легкий и юмористический обмен мнениями", – констатирует Джеймс.

Еще одним красноречивым моментом стало то, как президент РФ старался поддерживать разговор с Си.

"Когда двое мужчин говорят на ходу, Путин прибегает к показательной жестикуляции, чтобы поддерживать течение непринужденной беседы. Он поднимал пальцы в жесте "щипок", предположительно, чтобы казаться полностью вовлеченным, несмотря на то, что они говорят на двух разных языках", – добавила собеседница таблоида.

В целом, считает Джеймс, Путин "хвастался" своими отношениями с председателем КНР Си Цзиньпином.

Встреча Путина и Цзиньпина в Кремле

Визит Си на парад стал третьим в Россию с начала вторжения ВС РФ в Украину в феврале 2022 года. После начала того, что Кремль называет "специальной военной операцией" в Украине, Россия стала все более зависимой экономически от Китая, поскольку западные санкции лишили ее доступа к большей части международной торговой системы. Расширение торговли КНР и РФ помогло Кремлю смягчить некоторые из самых тяжелых ударов.

Москва перенаправила большую часть своего экспорта энергоносителей в КНР и полагалась на китайские компании в импорте высокотехнологичных компонентов для российской военной промышленности, чтобы обойти западные санкции.

Во время парада Путин с гордостью демонстрировал рядом сидящему Цзиньпину бронетехнику, "Искандер-М" и различные виды беспилотников, которые применяются на российско-украинской войне. Среди них были черные "Герани", которые Си рассматривал с неподдельным интересом.

Ранее Фокус писал, на каких условиях Си Цзиньпин входит в переговорный процесс по завершению войны в Украине.