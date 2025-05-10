Експертка з мови тіла розповіла, що відчував Путін під час зустрічі із Сі Цзіньпіном

9 травня в Москві пройшов військовий парад на честь 80-річчя Перемоги, і серед гостей на трибуні був присутній китайський лідер Сі Цзіньпін. Для російського президента Володимира Путіна його поява в Москві цього дня стала демонстрацією світу, що він більше не в ізоляції. Проте мова тіла політика видавала його хвилювання.

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Про це в бесіді з Daily Mail розповіла експертка з мови тіла Джуді Джеймс.

За її словами, під час комунікації з Сі Путін демонстрував невербальні ознаки стримуваної напруги. Коли вони йшли поруч, глава Кремля був із насупленими бровами, покусував нижню губу, а руку стискав у кулак.

Його жести, каже Джуді, вказували на зусилля, яких він докладав для того, щоб зустріч із китайським колегою пройшла правильно в очах світу.

Паралельно Путін намагався продемонструвати присутнім і перед камерами, що у нього з Сі – дружні стосунки.

Путін намагався продемонструвати дружбу з лідером Китаю Фото: Getty

"Більш демонстративні прояви або навмисні жести Путіна, схоже, спрямовані на те, щоб тут позначити невимушену і навіть грайливу дружбу. Ми можемо бачити, як він у якийсь момент підштовхує Сі тильною стороною долоні, що є сигналом, який зазвичай використовується між друзями, щоб спонукати когось приєднатися до жарту. Він також нахиляється з виразом веселощів, поки Сі говорить, потираючи комір пальцем, щоб натякнути на легкий і гумористичний обмін думками", – констатує Джеймс.

Ще одним красномовним моментом стало те, як президент РФ намагався підтримувати розмову з Сі.

"Коли двоє чоловіків розмовляють на ходу, Путін вдається до показової жестикуляції, щоб підтримувати перебіг невимушеної бесіди. Він піднімав пальці в жесті "щипок", імовірно, щоб здаватися повністю залученим, незважаючи на те, що вони говорять двома різними мовами", – додала співрозмовниця таблоїда.

Загалом, вважає Джеймс, Путін "хвалився" своїми відносинами з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Зустріч Путіна і Цзіньпіна в Кремлі

Візит Сі на парад став третім до Росії з початку вторгнення ЗС РФ в Україну в лютому 2022 року. Після початку того, що Кремль називає "спеціальною військовою операцією" в Україні, Росія стала дедалі залежнішою економічно від Китаю, оскільки західні санкції позбавили її доступу до більшої частини міжнародної торговельної системи. Розширення торгівлі КНР і РФ допомогло Кремлю пом'якшити деякі з найважчих ударів.

Москва перенаправила більшу частину свого експорту енергоносіїв до КНР і покладалася на китайські компанії в імпорті високотехнологічних компонентів для російської військової промисловості, щоб обійти західні санкції.

Під час параду Путін з гордістю демонстрував Цзіньпіну, який сидів поруч, бронетехніку, "Іскандер-М" і різні види безпілотників, які застосовуються на російсько-українській війні. Серед них були чорні "Герані", які Сі розглядав з непідробним інтересом.

Раніше Фокус писав, на яких умовах Сі Цзіньпін входить у переговорний процес щодо завершення війни в Україні.