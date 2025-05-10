"Готовься, скоро пойдешь в ад": Ярош пригрозил Медведеву смертью

Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош отреагировал на многочисленные угрозы экс-президента РФ Дмитрия Медведева в адрес Украины. Лучшим вариантом для российского чиновника, по его мнению, будет смерть от алкоголя.

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Свои угрозы Дмитрий Ярош изложил на своей странице в Facebook.

Ярош называет его "дегенератом, клоуном и малым дебильным орком".

"Это несуразное чудо природы (подозреваю, что он еще и извращенец), что-то там вещает о неприятии предложений от Украины, США, объединенной Европы, о перемирии с 12 мая… Могу утверждать одно: ты — мерзость моск***я и скоро пойдешь в ад: либо от мести украинцев, либо от алкоголя", — утверждает он.

Далее Ярош делает вывод, что лучший из предложенных вариантов для Медведева — это умереть от алкоголя.

"Чтобы мы не тратили силы и средства на ликвидацию вражеского ничтожества. Ожидание смерти хуже самой смерти. Готовься", — заключил он.

Напомним, Медведев может стать преемником Путина. В списке претендентов на пост будущего главы России также значатся действующий премьер РФ Михаил Мишустин и экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Недавно Дмитрий Медведев угрожал уничтожением Киева в случае "провокации" на параде в Москве. Президента Украины Владимира Зеленского он назвал "небритым ч***м".