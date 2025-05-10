"Готуйся, скоро підеш у пекло": Ярош пригрозив Медведєву смертю

Колишній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош відреагував на численні погрози експрезидента РФ Дмитра Медведєва на адресу України. Найкращим варіантом для російського чиновника, на його думку, буде смерть від алкоголю.

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Свої погрози Дмитро Ярош виклав на своїй сторінці у Facebook.

Ярош називає його "дегенератом, клоуном і малим дебільним орком".

"Це безглузде диво природи (підозрюю, що він ще й збоченець), щось там віщає про неприйняття пропозицій від України, США, об'єднаної Європи, про перемир'я з 12 травня... Можу стверджувати одне: ти — мерзота моск***я і скоро підеш у пекло: або від помсти українців, або від алкоголю", — стверджує він.

Далі Ярош робить висновок, що найкращий із запропонованих варіантів для Медведєва — це померти від алкоголю.

"Щоб ми не витрачали сили і кошти на ліквідацію ворожої нікчемності. Очікування смерті гірше за саму смерть. Готуйся", — підсумував він.

Нагадаємо, Медведєв може стати наступником Путіна. У списку претендентів на посаду майбутнього глави Росії також значаться чинний прем'єр РФ Михайло Мішустін і екс-секретар Радбезу Микола Патрушев.

Нещодавно Дмитро Медведєв погрожував знищенням Києва в разі "провокації" на параді в Москві. Президента України Володимира Зеленського він назвав "неголеним ч***м".