Секретную структуру называют "КГБ 2.0", она выполняет задания по кибератакам и убийствам в Европе. Российские агенты стоят за покушением на гендиректора немецкого военного гиганта Rheinmetall Армина Паппергера.

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Западные разведчики утверждают, что эта теневая организация называется Департамент специальных задач (ДСЗ), новый инструмент Москвы в гибридной войне против Запада, пишет британский таблоид The Sun.

Эксперты считают, что ДСЗ создали в 2023 году в разгар войны в Украине. ДСЗ действует из "Аквариума", известной штаб-квартиры ГРУ в Москве. Деятельность структуры охватывает попытки организации терактов, убийства и кибератаки для вывода западных держав из равновесия.

Подразделение объединило полномочия, ранее принадлежавшие ФСБ и отдел ГРУ 29155, обвиняемый в отравлении шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году в Великобритании. Служат в структуре ветераны "самых дерзких секретных операций" РФ, указывают авторы.

По оценкам профессора международных отношений и эксперта по разведке в Университете Огасты Лэнса Хантера, это не просто очередной разведорган в России.

"Это "КГБ 2.0", собранное из множества агентств и превращенный в силу, способную нанести удар где и когда угодно", — объяснил он.

Бесшумная работа "КГБ 2.0"

Спецслужба связано с рядом крупных заговоров, включая неудавшееся покушение на генерального директора немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера и установки взрывчаток на грузовых самолетах DHL, о чем писала в марте прошлого года газета The Wall Street Journal.

Пик активности сотрудников ДСЗ пришелся на лето 2024 года, но в последнее время тайные российские операции приостановились. Затишье может быть связано с созданием дипломатического пространства для переговоров с новой администрацией США, говорят руководители европейских разведок.

"Их агенты передвигаются бесшумно, наносят мощные удары и исчезают без следа. Когда что-то взрывается, никто не знает, кто это сделал. Тайные агенты отбираются на основе их способности скрываться в других странах", — говорит профессор Хантер.

"КГБ 2.0" руководят генерал-полковник Андрей Аверьянов, чье имя известно в шпионских кругах, а также его заместитель — генерал-лейтенант Иван Касьяненко.

США предъявили обвинения нескольким членам организации и предлагают вознаграждение в 10 миллионов долларов за информацию о пяти агентах, связанных с кибератаками по Украине.

Напомним, Польша обвинили российские спецслужбы в поджоге торгового центра Marywilska в Варшаве, который произошел в мае 2024 года.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин призналcя в соглашении со спецслужбами России о подавлении протестов и "цветных революций" внутри страны.