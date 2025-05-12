"Працюють з "Акваріума": у РФ створили нову спецслужбу для війни із Заходом, — The Sun

Секретну структуру називають "КДБ 2.0", вона виконує завдання з кібератак і вбивств у Європі. Російські агенти стоять за замахом на гендиректора німецького військового гіганта Rheinmetall Арміна Паппергера.

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Західні розвідники стверджують, що ця тіньова організація називається Департамент спеціальних завдань (ДСЗ), новий інструмент Москви в гібридній війні проти Заходу, пише британський таблоїд The Sun.

Експерти вважають, що ДСЗ створили 2023 року в розпал війни в Україні. ДСЗ діє з "Акваріума", відомої штаб-квартири ГРУ в Москві. Діяльність структури охоплює спроби організації терактів, убивства та кібератаки для виведення західних держав із рівноваги.

Підрозділ об'єднав повноваження, які раніше належали ФСБ, і відділ ГРУ 29155, обвинувачений в отруєнні шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії 2018 року у Великій Британії. Служать у структурі ветерани "найзухваліших секретних операцій" РФ, вказують автори.

За оцінками професора міжнародних відносин і експерта з розвідки в Університеті Огасти Ленса Хантера, це не просто черговий розвідорган у Росії.

"Це "КДБ 2.0", зібране з безлічі агентств і перетворене на силу, здатну завдати удару де і коли завгодно", — пояснив він.

Безшумна робота "КДБ 2.0"

Спецслужба пов'язана з низкою великих змов, включно з невдалим замахом на генерального директора німецької збройової компанії Rheinmetall Арміна Паппергера та встановленням вибухівки на вантажних літаках DHL, про що писала в березні минулого року газета The Wall Street Journal.

Пік активності співробітників ДСЗ припав на літо 2024 року, але останнім часом таємні російські операції призупинилися. Затишшя може бути пов'язане зі створенням дипломатичного простору для переговорів із новою адміністрацією США, кажуть керівники європейських розвідок.

"Їхні агенти пересуваються безшумно, завдають потужних ударів і зникають без сліду. Коли щось вибухає, ніхто не знає, хто це зробив. Таємні агенти відбираються на основі їхньої здатності ховатися в інших країнах", — каже професор Хантер.

"КДБ 2.0" керують генерал-полковник Андрій Авер'янов, чиє ім'я відоме в шпигунських колах, а також його заступник — генерал-лейтенант Іван Касьяненко.

США висунули звинувачення кільком членам організації і пропонують винагороду в 10 мільйонів доларів за інформацію про п'ятьох агентів, пов'язаних із кібератаками по Україні.

Нагадаємо, Польща звинуватила російські спецслужби в підпалі торгового центру Marywilska у Варшаві, який стався в травні 2024 року.

Віцепрем'єр Сербії Александр Вулін зізнався в угоді зі спецслужбами Росії щодо придушення протестів і "кольорових революцій" усередині країни.