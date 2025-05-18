Кремль подготовит документ с "идеями и требованиями" для прекращения огня: о чем говорили Рубио и Лавров

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 мая поговорили по телефону, после чего американский чиновник раскрыл детали разговора: Кремль подготовит документ с "идеями и требованиями", который, по его ожиданиям, должен быть "близким к тому, что хочет видеть Украина". Также Рубио прокомментировал вероятность встречи лидеров сторон в Ватикане.

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О деталях разговора госсекретаря США и кремлевского чиновника рассказало издание CBS News.

Рубио пообщался после звонка к Лаврову с корреспондентом медиа Маргарет Бреннан. Сначала она спросила, может ли принять президент России Владимир Путин предложение Ватикана о встрече с главой Украины Владимиром Зеленским.

"Ну, я думаю, если бы вы видели... опять же, я не представитель Кремля, но если бы вы видели их заявления, кажется, вчера, где они сказали, что будут открыты для такой встречи при надлежащих условиях. Поэтому мы подождем и посмотрим, возможно ли это", — ответил Рубио.

Также американский чиновник добавил, что считает такое предложение Ватикана "очень щедрым", и отметил, что город был бы той локацией, где "всем было бы комфортно".

Переговоры в Стамбуле: Рубио и Лавров обсудили результаты

В разговоре с корреспондентом CBS News Рубио также отметил, что инициировал звонок к главе российского МИДа из-за того, что хотел услышать его мнение о переговорах в Стамбуле. По словам Рубио, они прошли не зря.

"Мы говорили о... я хотел бы услышать его мнение о том, как прошли вчерашние переговоры. Они не были полной пустой тратой времени. Например, планируется обмен 1000 пленных, и это, с гуманитарной точки зрения, очень позитивно", — подчеркнул американский госсекретарь.

По его словам, Лавров объяснил Рубио, что Кремль будет заранее готовить документ, в котором изложит требования и идеи к прекращению огня, что потом якобы должно "привести к более широким результатам".

При этом Рубио отметил, что украинская сторона также будет работать над своей версией документа с предложениями по достижению прекращения огня.

"И если это произойдет, и предложение, которое поступит от российской стороны и... и, кстати, от украинской стороны, будет серьезным и жизнеспособным, тогда будет достигнут реальный прогресс, и мы можем работать на его основе", — отметил чиновник.

Также Рубио выразил надежду, что анонсированный документ, предлагаемый Россией, будет "достаточно близким" к тому, что хочет видеть украинская сторона.

Напомним, 17 мая президент США Дональд Трамп анонсировал разговоры с Зеленским и Путиным.

Отметим, что 17 мая Трамп, комментируя переговоры в Стамбуле, раскритиковал Зеленского.