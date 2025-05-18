Кремль підготує документ з "ідеями та вимогами" для припинення вогню: про що говорили Рубіо та Лавров

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 17 травня поговорили по телефону, після чого американський посадовець розкрив деталі розмови: Кремль підготує документ з "ідеями та вимогами", який, за його очікуваннями, має бути "близьким до того, що хоче бачити Україна". Також Рубіо прокоментував ймовірність зустрічі лідерів сторін у Ватикані.

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Про деталі розмови держсекретаря США та кремлівського посадовця розповіло видання CBS News.

Рубіо поспілкувався після дзвінка до Лаврова з кореспонденткою медіа Маргарет Бреннан. Спершу вона запитала, чи може прийняти президент Росії Володимир Путін пропозицію Ватикану щодо зустрічі із главою України Володимиром Зеленським.

"Ну, я думаю, якби ви бачили… знову ж таки, я не речник Кремля, але якби ви бачили їхні заяви, здається, вчора, де вони сказали, що будуть відкриті для такої зустрічі за належних умов. Тож ми почекаємо і подивимося, чи це можливо", — відповів Рубіо.

Також американський посадовець додав, що вважає таку пропозицію Ватикану "дуже щедрою", й зазначив, що місто було б тією локацією, де "усім було б комфортно".

Переговори у Стамбулі: Рубіо та Лавров обговорили результати

У розмові з кореспонденткою CBS News Рубіо також зазначив, що ініціював дзвінок до голови російського МЗС через те, що хотів почути його думку про переговори у Стамбулі. За словами Рубіо, вони пройшли недаремно.

"Ми говорили про… я хотів би почути його думку про те, як пройшли вчорашні переговори. Вони не були повною марною тратою часу. Наприклад, планується обмін 1000 полонених, і це, з гуманітарної точки зору, дуже позитивно", — наголосив американський держсекретар.

За його словами, Лавров пояснив Рубіо, що Кремль буде заздалегідь готувати документ, у якому викладе вимоги та ідеї до припинення вогню, що потім нібито має "призвести до ширших результатів".

При цьому Рубіо наголосив, що українська сторона також буде працювати над своєю версією документа із пропозиціями щодо досягнення припинення вогню.

"І якщо це станеться, і пропозиція, яка надійде від російської сторони та… і, до речі, від української сторони, буде серйозною та життєздатною, тоді буде досягнуто реального прогресу, і ми можемо працювати на його основі", — зазначив посадовець.

Також Рубіо висловив сподівання, що анонсований документ, пропонований Росією, буде "достатньо близьким" до того, що хоче бачити українська сторона.

Нагадаємо, 17 травня президент США Дональд Трамп анонсував розмови з Зеленським та Путіним.

Зазначимо, що 17 травня Трамп, коментуючи переговори у Стамбулі, розкритикував Зеленського.