"Юридически жив": у Путина всерьез заявили о существовании СССР (видео)

В окружении президента РФ Владимира Путина уверены, что Советский Союз еще "существует юридически". Этой же точки зрения придерживается движение "Граждане СССР", но его признали экстремистским.

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Такое мнение выразил советник президента РФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума.

"При распаде Советского Союза была нарушена юридическая процедура, а это означает, что СССР все еще существует. Это позволяет говорить о том, что полномасштабная война в Украине — "внутренний процесс", — заявил он.

Кобяков сказал, что СССР создан решением Съезда народных депутатов и поэтому его можно распустить по решению этого же органа. Также верховные советы союзных республик не имели полномочий для ратификации Беловежских соглашений.

"Если юридическая процедура нарушена, значит юридически СССР существует. Так говорят специалисты конституционного права", — продолжил Кобяков.

Распаду СССР обязаны дать правовую оценку специалисты, выводы помогут разобраться с сегодняшними событиями, заключил он.

Отметим, что схожие взгляды озвучивают и члены движения "Граждане СССР", которое признано в России экстремистской организацией. Члены организации считают себя правопреемниками СССР и не признают законодательство РФ.

Лидеры движения призывали россиян не платить налоги, за коммунальные услуги и не возвращать кредиты.

Распад СССР: как это было?

Решение о распаде Советского Союза приняли в 1991 году. Бывшие президенты России, Украины и Беларуси Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали Беловежские соглашения о прекращении существования СССР.

Союз перестал существовать как суверенное государство 25 декабря 1991 года. Падению СССР предшествовал ряд факторов, но историки считают отправной точкой приход к власти Михаила Горбачева и запуск реформ по демократизации общества и улучшению экономики.

Напомним, недавно курсанты Волынского областного лицея сфотографировались с советским флагом. Офицер ВСУ с позывным "Юнкер" Иван Галенко говорил, что в лицее царит "пророссийская среда".

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин называл фильм, из-за которого распался Советский Союз. В 1989 году жители СССР массово смотрели фильм "Интердевочка".