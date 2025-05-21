"Юридично живий": у Путіна всерйоз заявили про існування СРСР (відео)

В оточенні президента РФ Володимира Путіна впевнені, що Радянський Союз ще "існує юридично". Цієї ж точки зору дотримується рух "Граждане СССР", але його визнали екстремістським.

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Таку думку висловив радник президента РФ Антон Кобяков на підсумковій прес-конференції Петербурзького міжнародного юридичного форуму.

"Під час розпаду Радянського Союзу було порушено юридичну процедуру, а це означає, що СРСР все ще існує. Це дозволяє говорити про те, що повномасштабна війна в Україні — "внутрішній процес", — заявив він.

Кобяков сказав, що СРСР створено рішенням З'їзду народних депутатів і тому його можна розпустити за рішенням цього ж органу. Також верховні ради союзних республік не мали повноважень для ратифікації Біловезьких угод.

"Якщо юридична процедура порушена, значить юридично СРСР існує. Так кажуть фахівці конституційного права", — продовжив Кобяков.

Розпаду СРСР зобов'язані дати правову оцінку фахівці, висновки допоможуть розібратися з сьогоднішніми подіями, підсумував він.

Зазначимо, що схожі погляди озвучують і члени руху "Громадяни СРСР", який визнано в Росії екстремістською організацією. Члени організації вважають себе правонаступниками СРСР і не визнають законодавства РФ.

Лідери руху закликали росіян не платити податки, за комунальні послуги і не повертати кредити.

Розпад СРСР: як це було?

Рішення про розпад Радянського Союзу ухвалили 1991 року. Колишні президенти Росії, України та Білорусі Борис Єльцин, Леонід Кравчук і Станіслав Шушкевич підписали Біловезькі угоди про припинення існування СРСР.

Союз перестав існувати як суверенна держава 25 грудня 1991 року. Падінню СРСР передувала низка чинників, але історики вважають відправною точкою прихід до влади Михайла Горбачова і запуск реформ із демократизації суспільства і поліпшення економіки.

Нагадаємо, нещодавно курсанти Волинського обласного ліцею сфотографувалися з радянським прапором. Офіцер ЗСУ з позивним "Юнкер" Іван Галенко говорив, що в ліцеї панує "проросійське середовище".

Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін називав фільм, через який розпався Радянський Союз. У 1989 році жителі СРСР масово дивилися фільм "Інтердівчинка".