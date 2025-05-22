"Без объяснений": Минкульт уволил гендиректора Киево-Печерской Лавры (документ)

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины уволило Максима Остапенко с должности генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".

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Об этом сообщил сам Остапенко, обнародовав соответствующий приказ Минкульта.

Приказ об увольнении Максима Остапенко Фото: Facebook

"Пока мы готовили масштабную выставку в Лавре, я получил новость, которая была неожиданностью — приказом Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины я уволен с должности руководителя Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Без объяснений. Без предупреждений. Без официальных замечаний относительно моей работы", — написал Остапенко.

По его словам, в последние недели сотрудники заповедника якобы "испытывали давление", связанное с борьбой за контроль над Лаврой.

"Очевидно, кому-то стало неудобно от того, что мы вслух говорили о необходимости очищения Лавры от имперских нарративов. Кому-то мешала правда. Кому-то — наша принципиальность", — подчеркнул Остапенко.

В самом документе указано, что основанием для увольнения Остапенко является служебная записка директора департамента защиты и сохранения культурного наследия Владимира Шорникова, которую он подал 19 мая 2025 года.

"Надеюсь, завтра хотя бы получу объяснение для себя лично и для коллектива, что происходит", — подытожил Остапенко.

Пост Остапенко Фото: скриншот

Напомним, директора детсада уволили за незнание украинского языка.

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