"Без пояснень": Мінкульт звільнив гендиректора Києво-Печерської Лаври (документ)
Міністерство культури та стратегічних комунікацій України звільнило Максима Остапенка з посади генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".
Про це повідомив сам Остапенко, оприлюднивши відповідний наказ Мінкульта.
"Поки ми готували масштабну виставку в Лаврі, я отримав новину, яка була несподіванкою — наказом Міністерство культури та стратегічних комунікацій України мене звільнено з посади керівника Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Без пояснень. Без попереджень. Без жодних офіційних зауважень щодо моєї роботи", — написав Остапенко.
За його словами, останніми тижнями співробітники заповідника нібито "відчували тиск", пов'язаний з боротьбою за контроль над Лаврою.
"Очевидно, комусь стало незручно від того, що ми вголос говорили про необхідність очищення Лаври від імперських наративів. Комусь заважала правда. Комусь — наша принциповість", — наголосив Остапенко.
У самому документі вказано, що підставою для звільнення Остапенка є службова записка директора департаменту захисту та збереження культурної спадщини Володимира Шорнікова, яку він подав 19 травня 2025 року.
"Сподіваюсь, завтра хоча б отримаю пояснення для себе особисто і для колективу, що відбувається", — підсумував Остапенко.
Нагадаємо, директорку дитсадка звільнили за незнання української мови.
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