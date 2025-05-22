"Без пояснень": Мінкульт звільнив гендиректора Києво-Печерської Лаври (документ)

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України звільнило Максима Остапенка з посади генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".

Related video

Про це повідомив сам Остапенко, оприлюднивши відповідний наказ Мінкульта.

Наказ про звільнення Максима Остапенка Фото: Facebook

"Поки ми готували масштабну виставку в Лаврі, я отримав новину, яка була несподіванкою — наказом Міністерство культури та стратегічних комунікацій України мене звільнено з посади керівника Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Без пояснень. Без попереджень. Без жодних офіційних зауважень щодо моєї роботи", — написав Остапенко.

За його словами, останніми тижнями співробітники заповідника нібито "відчували тиск", пов'язаний з боротьбою за контроль над Лаврою.

"Очевидно, комусь стало незручно від того, що ми вголос говорили про необхідність очищення Лаври від імперських наративів. Комусь заважала правда. Комусь — наша принциповість", — наголосив Остапенко.

У самому документі вказано, що підставою для звільнення Остапенка є службова записка директора департаменту захисту та збереження культурної спадщини Володимира Шорнікова, яку він подав 19 травня 2025 року.

"Сподіваюсь, завтра хоча б отримаю пояснення для себе особисто і для колективу, що відбувається", — підсумував Остапенко.

Пост Остапенка Фото: скриншот

Нагадаємо, директорку дитсадка звільнили за незнання української мови.

Фокус також писав про те, що КМВА звільнила речника Ієвлєва після погроз журналісту.