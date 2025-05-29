Строительство защитных сооружений и метро на паузе: Кличко заявил, что работа Киевсовета заблокирована

Столичный городской голова отметил, что 29 мая должны были принять ряд важных решений, но этого не произошло. Он пожаловался, что депутатов запугивают и заставляют ходить на допросы вместо заседаний.

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Об этом говорится в публикации мэра Киева Виталия Кличко от 29 мая.

"Давление на городскую власть, на местное самоуправление продолжается. Более того — оно усиливается. В частности, продолжаются попытки заблокировать работу Киевсовета — чтобы он не собирался и был недееспособным. Причем способов не подбирают", — заявил он.

Городской голова рассказал, что одним депутатам препятствуют в присутствии на заседаниях с помощью обысков и допросов, а других запугивают "надуманными уголовными делами". Он подчеркнул, что через подконтрольные центральной власти Telegram-каналы и СМИ распространяют постоянные манипуляции и ложь.

"Сегодня заседание Киевсовета не состоялось из-за отсутствия кворума. А мы должны были принять важные для жизнеобеспечения города решения", — подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что среди этих решений были изменения в программу экономического и социального развития и бюджета, в частности по:

финансирование строительства и обустройства защитных сооружений;

подготовки к следующему отопительному сезону, к новому учебному году;

финансирование обновления и строительства объектов транспортной инфраструктуры (в том числе метро на Виноградарь);

выделение денег на приобретение подвижного состава для коммунального общественного транспорта;

выделение средств на капитальные ремонты отделений в столичных больницах, приобретение медицинского оборудования.

"Особенно цинично и мерзко выглядят попытки уничтожения системы управления столицей во время войны. В критический для будущего страны момент. Когда на самом деле все должны работать сообща и направлять все силы на одну цель — сохранить украинское государство. Свободным и демократическим", — добавил столичный мэр.

Пост Виталия Кличко от 29 мая Фото: скриншот

Стоит отметить, что политик не озвучил деталей относительно того, кто именно "блокирует" работу Киевсовета. Правоохранители или представители центральной власти на момент публикации ситуацию не комментировали.

Напомним, в сети после массированного удара по Киеву ночью на 24 апреля появилось видео празднования дня рождения первого заместителя мэра Киева Николая Поворозника. Сообщалось, что застолье с шашлыками, на которое были приглашены представители КГГА, якобы происходило в День траура. Виталий Кличко после того, как разразился скандал, заявил о незаконной и тайной слежке за депутатами Киевсовета.

Кроме того, происходил конфликт между мэром Киева и главой КГГА Тимуром Ткаченко. Киевсовет проголосовал за то, чтобы каждое решение администрации заверял подписью Виталий Кличко. Ткаченко заявлял об отобрании у него полномочий, а Кличко обвинял его в узурпации власти. В конце концов глава КГГА сообщил, что подал иск в суд.