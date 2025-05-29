Будівництво захисних споруд та метро на паузі: Кличко заявив, що робота Київради заблокована

Столичний міський голова наголосив, що 29 травня мали ухвалити низку важливих рішень, але цього не відбулося. Він поскаржився, що депутатів залякують та змушують ходити на допити замість засідань.

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Про це йдеться у публікації мера Києва Віталія Кличка від 29 травня.

"Тиск на міську владу, на місцеве самоврядування триває. Більше того — він посилюється. Зокрема, тривають спроби заблокувати роботу Київради — щоб вона не збиралася і була недієздатною. При чому способів не добирають", — заявив він.

Міський голова розповів, що одним депутатам перешкоджають у присутності на засіданнях за допомогою обшуків і допитів, а інших залякують "надуманими кримінальними справами". Він підкреслив, що через підконтрольні центральній владі Telegram-канали та ЗМІ поширюють постійні маніпуляції та брехню.

"Сьогодні засідання Київради не відбулося через відсутність кворуму. А ми мали ухвалити важливі для життєзабезпечення міста рішення", — наголосив Кличко.

Він уточнив, що серед цих рішень були зміни до програми економічного та соціального розвитку й бюджету, зокрема щодо:

фінансування будівництва та облаштування захисних споруд;

підготовки до наступного опалювального сезону, до нового навчального року;

фінансування оновлення та будівництва обʼєктів транспортної інфраструктури (в тому числі метро на Виноградар);

виділення грошей на придбання рухомого складу для комунального громадського транспорту;

виділення коштів на капітальні ремонти відділень у столичних лікарнях, придбання медичного обладнання.

"Особливо цинічно і гидко виглядають спроби знищення системи управління столицею під час війни. В критичний для майбутнього країни момент. Коли насправді всі повинні працювати спільно і спрямовувати всі сили на одну мету — зберегти українську державу. Вільною і демократичною", — додав столичний мер.

Пост Віталія Кличка від 29 травня Фото: скриншот

Варто зазначити, що політик не озвучив деталей щодо того, хто саме "блокує" роботу Київради. Правоохоронці або представники центральної влади на момент публікації ситуацію не коментували.

Нагадаємо, у мережі після масованого удару по Києву вночі на 24 квітня з’явилось відео святкування дня народження першого заступника мера Києва Миколи Поворозника. Повідомлялось, що застілля з шашликами, на яке були запрошені представники КМДА, нібито відбувалося у День жалоби. Віталій Кличко після того, як вибухнув скандал, заявив про незаконне та таємне стеження за депутатами Київради.

Окрім того, відбувався конфлікт між мером Києва та головою КМВА Тимуром Ткаченком. Київрада проголосувала за те, щоб кожне рішення адміністрації засвідчував підписом Віталій Кличко. Ткаченко заявляв про відібрання у нього повноважень, а Кличко звинувачував його в узурпації влади. Врешті очільник КМВА повідомив, що подав позов до суду.