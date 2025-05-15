Незаконно стежили: Кличко відреагував на відео про "шашлики" заступника в День жалоби (відео)

Міський голова Києва Віталій Кличко, коментуючи відео щодо святкування його першим заступником Миколою Поворозником дня народження у робочий час в День жалоби, заявив про незаконне та таємне стеження за депутатами Київради.

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Таку заяву столичний очільник зробив під час засідання Київської міської ради. За його словами, для стеження використовувалася військова техніка, зокрема дрони та військовий катер.

Він розповів, що того дня відбулась заздалегідь запланована виїзна робоча нарада на території об'єкта критичної інфраструктури, після чого учасники вечеряли. На відео відсутні ознаки святкування, зокрема, немає ні музики, ні веселощів, наголосив мер.

Віталій Кличко звернув увагу, що зйомка стала можливою за допомогою силових структур. Тоді були задіяні дрони, на використання яких в умовах воєнного стану потрібен спецдозвіл. Він зазначив, що відео та фотозйомка велись з військового катеру, також проводились інші заходи стеження, на які потрібні відповідні рішення судів.

"За представниками міської влади таємно і незаконно стежать?! Використовуючи при цьому військовий транспорт, оснащення. Ми живемо в поліцейській державі", — додав міський очільник.

Він зазначив, що для з'ясування всіх обставин справи та правових підстав зйомки міська влада звернулась до відповідних органів державної влади. На думку мера Києва, це є спробами заблокувати роботу Київради, щоб "вона не збиралася і була недієздатною".

Святкування в День жалоби: що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 24 квітня Росія здійснила масовану атаку на Україну ракетами та "Шахедами". Внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, понад 70 поранених, також є пожежі та руйнування, а рятувальники продовжують шукати під завалами людей.

Під час ракетної атаки РФ на Київ 24 квітня загинули 8 людей. Серед них — дві дитини з однієї родини. 25 квітня було оголошено Днем жалоби.

Через деякий час Informer випустив відео. На ньому, як стверджувалось, перший заступник міського голови Києва Віталія Кличка Микола Поворозник святкує день народження у робочий час в День жалоби на комунальній території Вишгородського "Водоканалу", який знаходиться на березі Київського моря. Зазначалось, що на заході були представники Київської міської державної адміністрації.

Раніше Фокус писав, що міський голова Києва Віталій Кличко зазначив у декларації, що за 2024 рік отримав 1,2 мільйона гривень заробітної плати. За рік до того він на посаді заробив на 200 тисяч гривень менше.

Нагадаємо, 29 січня Кличко звинувачував Ткаченка в узурпації влади та блокуванні вирішення важливих господарських питань для життєдіяльності Києва. Мер говорив про відновлення пошкоджених будинків і компенсації жителям. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко того ж дня спростував звинувачення і заявив, що Кличко займається записом відео замість вирішення проблем столиці.

Київська міська рада 3 квітня проголосувала за те, щоб КМВА виконувала роботу й ухвалювала рішення тільки за підписом мера столиці в умовах воєнного стану. На думку голови Тимура Ткаченка, Кличко таким чином намагається позбавити КМВА права ухвалювати рішення.

Згодом він додав, що рішення Київської міської ради про розширення повноважень мера Києва Віталія Кличка призупинили. Судді вивчають законність розпорядження мера столиці.