Незаконно следили: Кличко отреагировал на видео о "шашлыках" заместителя в День траура (видео)

Городской голова Киева Виталий Кличко, комментируя видео о праздновании его первым заместителем Николаем Поворозником дня рождения в рабочее время в День траура, заявил о незаконной и тайной слежке за депутатами Киевсовета.

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Такое заявление столичный глава сделал во время заседания Киевского городского совета. По его словам, для слежки использовалась военная техника, в частности дроны и военный катер.

Он рассказал, что в тот день состоялось заранее запланированное выездное рабочее совещание на территории объекта критической инфраструктуры, после чего участники ужинали. На видео отсутствуют признаки празднования, в частности, нет ни музыки, ни веселья, подчеркнул мэр.

Виталий Кличко обратил внимание, что съемка стала возможной с помощью силовых структур. Тогда были задействованы дроны, на использование которых в условиях военного положения требуется спецразрешение. Он отметил, что видео и фотосъемка велись с военного катера, также проводились другие мероприятия слежения, на которые нужны соответствующие решения судов.

"За представителями городской власти тайно и незаконно следят?! Используя при этом военный транспорт, оснащение. Мы живем в полицейском государстве", — добавил городской глава.

Он отметил, что для выяснения всех обстоятельств дела и правовых оснований съемки городская власть обратилась в соответствующие органы государственной власти. По мнению мэра Киева, это является попытками заблокировать работу Киевсовета, чтобы "он не собирался и был недееспособным".

Празднование в День траура: что известно

Напомним, в ночь на 24 апреля Россия осуществила массированную атаку на Украину ракетами и "Шахедами". В результате обстрела погибли 9 человек, более 70 раненых, также есть пожары и разрушения, а спасатели продолжают искать под завалами людей.

Во время ракетной атаки РФ на Киев 24 апреля погибли 8 человек. Среди них — два ребенка из одной семьи. 25 апреля было объявлено Днем траура.

Через некоторое время Informer выпустил видео. На нем, как утверждалось, первый заместитель городского головы Киева Виталия Кличко Николай Поворозник празднует день рождения в рабочее время в День траура на коммунальной территории Вышгородского "Водоканала", который находится на берегу Киевского моря. Отмечалось, что на мероприятии были представители Киевской городской государственной администрации.

Ранее Фокус писал, что городской голова Киева Виталий Кличко отметил в декларации, что за 2024 год получил 1,2 миллиона гривен заработной платы. За год до того он на должности заработал на 200 тысяч гривен меньше.

Напомним, 29 января Кличко обвинял Ткаченко в узурпации власти и блокировании решения важных хозяйственных вопросов для жизнедеятельности Киева. Мэр говорил о восстановлении поврежденных домов и компенсации жителям. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в тот же день опроверг обвинения и заявил, что Кличко занимается записью видео вместо решения проблем столицы.

Киевский городской совет 3 апреля проголосовал за то, чтобы КГГА выполнял работу и принимал решения только за подписью мэра столицы в условиях военного положения. По мнению председателя Тимура Ткаченко, Кличко таким образом пытается лишить КГГА права принимать решения.

Впоследствии он добавил, что решение Киевского городского совета о расширении полномочий мэра Киева Виталия Кличко приостановили. Судьи изучают законность распоряжения мэра столицы.