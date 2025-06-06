Хотят вывести на новый уровень: российская оппозиция ведет тайные переговоры с Украиной, — Politico

Российская оппозиция общается с украинскими чиновниками. Хотя эти переговоры нельзя назвать "публичными".

Related video

Об этом в комментарии Politico сказал российско-британский журналист, бывший российский политзаключенный, лауреат Пулитцеровской премии и ведущий критик Кремля Владимир Кара-Мурза.

И хотя Украина и российская оппозиция негативно относятся к президенту России Владимиру Путину и осуждают его действия, но они избегают открытого сотрудничества.

"Киев с осторожностью относится к движению, опасаясь, что оно до сих пор придерживается имперских взглядов на Украину, включая аннексию Крыма в 2014 году", — говорится в сообщении.

Вместе с тем Кара-Мурза выразил желание "поднять эти разговоры на самый высокий уровень", имея в виду президента Украины Владимира Зеленского.

Журналист сделал эти заявления после выступления перед членами Европейского парламента в Брюсселе вместе с Юлией Навальной, вдовой бывшего лидера российской оппозиции Алексея Навального, который умер в арктической тюрьме в прошлом году.

О сотрудничестве с Украиной заговорил и еще один российский оппозиционер Илья Яшин. По его мнению, посредником в переговорах может стать ЕС.

"Мы хотим начать этот диалог с Украиной. Мы не враги Украины... и хотим сохранить ее независимость", — сказал Яшин, утверждая, что Зеленский выразил открытость к разговору с ними.

Разногласия между украинцами и российской оппозицией в значительной степени касаются ответственности за войну. Многие в Украине считают российский народ ответственным за агрессию Москвы, тогда как оппозиционеры пытаются настаивать на том, что это война Путина, в которой среди рядовых россиян столько же жертв, сколько и среди украинцев.

Напомним, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк отказался от международной премии имени Магнитского, потому что одной из лауреатов премии стала Юлия Навальная, которая говорила, что "не уверена" в необходимости предоставлять Украине западное оружие.

А 12 ноября прошлого года украинцы помешали выступлению Юлии Навальной на технологической конференции в португальском Лиссабоне, включив сирену в приложении воздушной тревоги.