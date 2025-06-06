Хочуть вивести на новий рівень: російська опозиція веде таємні переговори з Україною, — Politico

Російська опозиція спілкується з українськими чиновниками. Хоча ці переговори не можна назвати "публічними".

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Про це у коментарі Politico сказав російсько-британський журналіст, колишній російський політв'язень, лауреат Пулітцерівської премії та провідний критик Кремля Володимир Кара-Мурза.

І хоча Україна і російська опозиція негативно ставляться до президента Росії Володимира Путіна і засуджують його дії, але вони уникають відкритої співпраці.

"Київ з обережністю ставиться до руху, побоюючись, що він досі дотримується імперських поглядів на Україну, включаючи анексію Криму у 2014 році", — йдеться у повідомленні.

Разом із тим Кара-Мурза висловив бажання "підняти ці розмови на найвищий рівень", маючи на увазі президента України Володимира Зеленського.

Журналіст зробив ці заяви після виступу перед членами Європейського парламенту в Брюсселі разом з Юлією Навальною, вдовою колишнього лідера російської опозиції Олексія Навального, який помер в арктичній в'язниці минулого року.

Про співпрацю з Україною заговорив і ще один російський опозиціонер Ілля Яшин. На його думку, посередником у переговорах може стати ЄС.

"Ми хочемо розпочати цей діалог з Україною. Ми не вороги України… і хочемо зберегти її незалежність", – сказав Яшин, стверджуючи, що Зеленський висловив відкритість до розмови з ними.

Розбіжності між українцями та російською опозицією значною мірою стосуються відповідальності за війну. Багато хто в Україні вважає російський народ відповідальним за агресію Москви, тоді як опозиціонери намагаються наполягати на тому, що це війна Путіна, в якій серед пересічних росіян стільки ж жертв, скільки й серед українців.

Нагадаємо, фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк відмовився від міжнародної премії імені Магнітського, тому що однією з лауреатів премії стала Юлія Навальна, яка говорила, що "не впевнена" в необхідності надавати Україні західну зброю.

А 12 листопада минулого року українці завадили виступу Юлії Навальної на технологічній конференції у португальському Лісабоні, включивши сирену у додатку повітряної тривоги.