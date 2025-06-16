"Как вы это замутили?": нардепу на блокпосте не поверили, что он имеет отсрочку от мобилизации (видео)

Нардеп Георгий Мазурашу во время проверки документов на блокпосте показал "Резерв+", где было указано, что он имеет отсрочку на время выполнения полномочий.

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Народному депутату от партии "Слуга народа" Георгию Мазурашу на блокпосте во время проверки документов не поверили, что он имеет отсрочку от мобилизации как член парламента, сообщает он на своей странице в Instagram.

"Он так присмотрелся, говорит: "такого еще не видел, как вы это замутили?". Рассмешил. Он прочитал "отсрочка до завершения полномочий народного депутата Украины". И спросил, как я это замутил. А я говорю, что я не замутил, а избранный, работаю", — сказал народный депутат.

Нардепу не поверили, что он имеет отсрочку как член парламента Фото: скриншот

В видео указано, что ситуация случилась на блокпосте возле города Хотин в Черновицкой области.

Напомним, в феврале 2025 года Георгий Мазурашу рассказал о том, как психологи повлияют на самовольное оставление части (СЗЧ) и почему вредна "бусификация". Мазурашу высказал мнение по улучшению процесса мобилизации, который, среди прочего, уменьшит СЗЧ. Он рассмотрел три аспекта: принудительную доставку в военкомат, отсутствие психологической экспертизы, проблемы с командирами.

В ноябре 2024 Георгий Мазурашу раскритиковал президента за то, что он уклоняется от обсуждения темы силовой мобилизации. А также поставил под сомнение данные соцопросов, которые утверждают, что большинство украинцев поддерживают войну до победного конца.