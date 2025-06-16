"Як ви це замутили?": нардепу на блокпості не повірили, що він має відстрочку від мобілізації (відео)

Нардеп Георгій Мазурашу під час перевірки документів на блокпості показав "Резерв+", де було зазначено, що він має відстрочку на час виконання повноважень.

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Народному депутату від партії "Слуга народу" Георгію Мазурашу на блокпості під час перевірки документів не повірили, що він має відстрочку від мобілізації як член парламенту, повідомляє він на своїй сторінці в Instagram.

"Він так придивився, каже: "такого ще не бачив, як ви це замутили?". Розсмішив. Він прочитав "відстрочка до завершення повноважень народного депутата України". І спитав, як я це замутив. А я кажу, що я не замутив, а обраний, працюю", — сказав народний депутат.

Нардепу не повірили, що він має відстрочку як член парламенту Фото: скриншот

У відео зазначено, що ситуація трапилася на блокпості біля міста Хотин в Чернівецькій області.

Нагадаємо, в лютому 2025 року Георгій Мазурашу розповів про те, як психологи вплинуть на самовільне залишення частини (СЗЧ) та чому шкідлива "бусифікація". Мазурашу висловив думку щодо покращення процесу мобілізації, який, серед іншого, зменшить СЗЧ. Він розглянув три аспекти: примусову доставку у військкомат, відсутність психологічної експертизи, проблеми з командирами.

У листопаді 2024 Георгій Мазурашу розкритикував президента за те, що він ухиляється від обговорення теми силової мобілізації. А також поставив під сумнів дані соцопитувань, які стверджують, що більшість українців підтримують війну до переможного кінця.