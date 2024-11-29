Нардеп від "Слуги народу" назвав військове керівництво "рабовласниками" через мобілізацію (відео)

Георгій Мазурашу розкритикував президента за те, що він ухиляється від обговорення теми силової мобілізації. А також поставив під сумнів дані соцопитувань, які стверджують, що більшість українців підтримують війну до переможного кінця.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Георгій Мазурашу виступив із резонансними заявами на адресу військового керівництва України. За його словами, деякі військові вважають себе "рабовласниками", коли проводять жорстку мобілізацію, у той час, коли є прихильниками радянської системи.

"Військові керівники, які реально впливають на процеси, вони очевидно уявляють себе якимись рабовласниками. Вони вважають, що всіх можна змусити робити все що завгодно, і ось так воно має працювати і давати результати. Напевно, в цих умовах війни військове керівництво має досить великий вплив і на політичне керівництво", — заявив Мазурашу.

Нардеп також розкритикував президента Володимира Зеленського за ухилення від обговорення теми жорсткої мобілізації, оскільки вона є "токсичною" для суспільства. На думку депутата, критикуючи мобілізацію, необхідно не тільки говорити про проблеми, а й пропонувати конкретні рішення.

"Він (президент) обходить цю тему, тому що вона токсична. Тобто, з одного боку, якщо він буде відкрито висловлюватися проти "бусифікації", повинні послідувати якісь дії, як верховного головнокомандувача. Але військове керівництво застерігає від цього", — продовжив нардеп, натякнувши на тиск із боку військових.

Крім того, Мазурашу поставив під сумнів дані соціологічних опитувань, які стверджують, що більшість українців підтримують війну до переможного кінця. За його словами, в реальності багато громадян країни не готові особисто брати участь у бойових діях, але підтримують "війну до останнього", очікуючи, що це зроблять інші.

"На цих людях теж, можливо, президент намагається зіграти, щоб тримати їх на своєму боці. Особливо тому, що такі заяви здаються патріотичними і звучать красиво", — додав депутат.

Він послався на іронію, із сарказмом обігравши дані опитувань, де нібито 70% українців за те, щоб воювати до останнього, а 30% — живуть в Україні.

Нагадаємо, у Києві чоловік накинувся з ножем на військових Деснянського РТЦК та СП. Прокуратура повідомила йому про підозру.

Згідно з даними опитування КМІС, станом на початок жовтня 58% українців виступають проти жодних територіальних поступок заради миру. 32% готові на територіальні поступки, 10% — не визначилися.