Нардеп от "Слуги народа" назвал военное руководство "рабовладельцами" из-за мобилизации (видео)

Георгий Мазурашу раскритиковал президента за то, что он уклоняется от обсуждения темы силовой мобилизации. А также поставил под сомнение данные соцопросов, которые утверждают, что большинство украинцев поддерживают войну до победного конца.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу выступил с резонансными заявлениями в адрес военного руководства Украины. По его словам, некоторые военные считают себя "рабовладельцами", когда проводят жесткую мобилизацию, в то время, когда являются сторонниками советской системы.

"Военные руководители, которые реально влияют на процессы, они очевидно представляют себя какими-то рабовладельцами. Они считают, что всех можно заставить делать все что угодно, и вот так оно должно работать и давать результаты. Наверное, в этих условиях войны военное руководство имеет достаточно большое влияние и на политическое руководство", — заявил Мазурашу.

Нардеп также раскритиковал президента Владимира Зеленского за уклонение от обсуждения темы жесткой мобилизации, поскольку она является "токсичной" для общества. По мнению депутата, критикуя мобилизацию, необходимо не только говорить о проблемах, но и предлагать конкретные решения.

"Он (президент) обходит эту тему, потому что она токсична. То есть, с одной стороны, если он будет открыто высказываться против "бусификации", должны последовать какие-то действия, как верховного главнокомандующего. Но военное руководство предостерегает от этого", — продолжил нардеп, намекнув на давление со стороны военных.

Кроме того, Мазурашу поставил под сомнение данные социологических опросов, которые утверждают, что большинство украинцев поддерживают войну до победного конца. По его словам, в реальности многие граждане страны не готовы лично участвовать в боевых действиях, но поддерживают "войну до последнего", ожидая, что это сделают другие.

"На этих людях тоже, возможно, президент пытается сыграть, чтобы держать их на своей стороне. Особенно потому, что такие заявления выглядят патриотично и звучат красиво", — добавил депутат.

Он сослался на иронию, с сарказмом обыграв данные опросов, где якобы 70% украинцев за то, чтобы воевать до последнего, а 30% — живут в Украине.

Напомним, в Киеве мужчина набросился с ножом на военных Деснянского РТЦК и СП. Прокуратура сообщила ему о подозрении.

Согласно данным опроса КМИС, по состоянию на начало октября 58% украинцев выступают против каких-либо территориальных уступок ради мира. 32% готовы на территориальные уступки, 10% — не определились.