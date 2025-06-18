"В Украине 33 года говорят, что депутаты негодяи. Это не так", — Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что депутаты — это люди, которые выполнили и выполняют свой долг, ту присягу, которую они принесли на верность украинскому народу. А также они являются "слепком общества".

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Стефанчук отметил, что в Раде понимают — депутаты сейчас "на продленке", ведь нынешняя Рада "пересидела" уже год — очередные парламентские выборы по календарю должны были бы состояться еще летом 2024-го. Об этом глава Верховной Рады рассказал в интервью "РБК-Украина".

Руслан Стефанчук сказал, что российская агрессия и военное положение делают невозможным проведение выборов, поэтому избранным еще в 2019-м, при совершенно других обстоятельствах, депутатам приходится работать и дальше.

Но со временем их становится все меньше. По словам Руслана Стефанчука, при официальной численности в 399 нардепов (конституционная численность — 450), постоянно на работу ходят где-то 340-350. Остальные — то ли сбежали за границу, или находятся за решеткой, или просто куда-то исчезли.

Верховная Рада Украины Фото: Верховная Рада

Но Стефанчук считает, что Рада сохраняет полную функциональность, более того, в нем до сих пор есть "монобольшинство".

"Разумеется, день ото дня она может колебаться, потому что на это накладываются разные обстоятельства. Но решения, которые объединяют зал, а таких решений много, это вопросы национальной безопасности, евроинтеграционного развития, приближения к НАТО, политические заявления — фактически, всегда 300+ голоса в стенах парламента", — сказал Стефанчук.

Он отметил, что это исторически минимальная цифра количества народных депутатов.

"Справедливости ради я всегда благодарю тех, кто остался, кто работает, кто не дал возможность воплотиться мечте врага, чтобы парламент разбежался, чтобы парламент был нефункционирующим организмом. Все здесь, с первого дня полномасштабного вторжения, с 24 февраля, с 7 часов 30 минут, а первые решения мы проголосовали в 8 часов 8 минут. И эти решения были приняты конституционным большинством. Это важные вещи, которые творят историю нашей страны", — сказал председатель Верховной Рады.

Он отметил, что есть законопроект об изменениях в Конституцию, который внесен в начале каденции, о сокращении количества депутатов до 300. Но в период военного положения не было возможностей, внести его на рассмотрение, потому что во время военного положения депутаты не могут голосовать за изменения в Конституцию. Также он выступил в защиту нардепов, которых критикуют в обществе.

Верховная Рада Украины Фото: Верховная Рада

"У нас всегда в Украине, 33 года есть тренд, что депутаты плохие и негодяи — это не так. Потому что это люди, которые выполнили и выполняют свой долг, ту присягу, которую они принесли на верность украинскому народу. Понятно, что у нас есть разные люди. Парламент — это слепок общества", — резюмировал Стефанчук.

И он уверен, что это очень правильная идея срочности любого парламента: пять лет — это тот период, когда парламент должен перезагружаться и эта идея заложена в Конституции Украины.

"Но так сложились обстоятельства. Этого никто не хотел, ни я, ни мои коллеги. Мы четко осознаем, что мы уже, извините, "на продленке". нам очень важно, чтобы в Украине состоялись выборы, но не такие "выборы", как они происходят в РФ. Для нас очень важно, чтобы эти выборы, которые происходят в Украине, были признаны демократическими во всем мире. Это вопрос номер один", — сказал Стефанчук.

Напомним, народному депутату от партии "Слуга народа" Георгию Мазурашу на блокпосту во время проверки документов не поверили, что он имеет отсрочку от мобилизации как член парламента.

А действующему народному депутату Украины Евгению Шевченко, который уже находится под стражей с ноября 2024 года, сообщено о новом подозрении в государственной измене. Ему инкриминируют массовое распространение фейков кремлевской пропаганды.