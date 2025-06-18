"В Україні 33 роки кажуть, що депутати негідники. Це не так", — Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що депутати — це люди, які виконали і виконують свій обов'язок, ту присягу, яку вони принесли на вірність українському народу. А також вони є "зліпком суспільства".

Related video

Стефанчук наголосив, що у Раді розуміють — депутати нині "на продльонці", адже нинішня Рада "пересиділа" вже рік — чергові парламентські вибори за календарем мали б відбутися ще влітку 2024-го. Про це голова Верховної Ради розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Руслан Стефанчук сказав, що російська агресія та воєнний стан унеможливлюють проведення виборів, тож обраним ще 2019-го, за геть інших обставин, депутатам доводиться працювати і далі.

Але з часом їх стає дедалі менше. За словами Руслана Стефанчука, при офіційній чисельності в 399 нардепів (конституційна чисельність — 450), постійно на роботу ходять десь 340-350. Решта — чи то втекли за кордон, чи знаходяться за ґратами, чи просто кудись зникли.

Верховна Рада України Фото: Верховна Рада

Але Стефанчук вважає, що Рада зберігає повну функціональність, щобільше, в ньому досі є "монобільшість".

"Зрозуміло, день від дня вона може коливатися, тому що на це накладаються різні обставини. Але рішення, які об'єднують зал, а таких рішень багато, це питання національної безпеки, євроінтеграційного поступу, наближення до НАТО, політичні заяви — фактично, завжди 300+ голоси в стінах парламенту", — сказав Стефанчук.

Він зауважив, що це історично мінімальна цифра кількості народних депутатів.

"Справедливості заради я завжди дякую тим, хто залишився, хто працює, хто не дав можливість втілитися мрії ворога, щоб парламент розбігся, щоб парламент був нефункціонуючим організмом. Всі тут, з першого дня повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, з 7 години 30 хвилин, а перші рішення ми проголосували о 8 годин 8 хвилин. І ці рішення були прийняті конституційною більшістю. Це важливі речі, які творять історію нашої країни", — сказав голова Верховної Ради.

Він зауважив, що є законопроєкт про зміни до Конституції, який внесений на початку каденції, про скорочення кількості депутатів до 300. Але в період воєнного стану не було можливостей внести його на розгляд, тому що під час воєнного стану депутати не можуть голосувати за зміни до Конституції. Також він виступив на захист нардепів, яких критикують у суспільстві.

Верховна Рада України Фото: Верховна Рада

"У нас завжди в Україні, 33 роки є тренд, що депутати погані й негідники — це не так. Тому що це люди, які виконали і виконують свій обов'язок, ту присягу, яку вони принесли на вірність українському народу. Зрозуміло, що у нас є різні люди. Парламент — це зліпок суспільства", — резюмував Стефанчук.

І він впевнений, що це дуже правильна ідея строковості будь-якого парламенту: п'ять років – це той період, коли парламент повинен перезавантажуватись і ця ідея закладена в Конституції України.

"Але так склалися обставини. Цього ніхто не хотів, ні я, ні мої колеги. Ми чітко усвідомлюємо, що ми вже, вибачте, "на продльонці". нам дуже важливо, щоб в Україні відбулися вибори, але не такі "вибори", як вони відбуваються в РФ. Для нас дуже важливо, щоб ці вибори, які відбуваються в Україні, були визнані демократичними в усьому світі. Це питання номер один", — сказав Стефанчук.

Нагадаємо, народному депутату від партії "Слуга народу" Георгію Мазурашу на блокпості під час перевірки документів не повірили, що він має відстрочку від мобілізації як член парламенту.

А чинному народному депутату України Євгенію Шевченко, який вже перебуває під вартою з листопада 2024 року, повідомлено про нову підозру у державній зраді. Йому інкримінують масове поширення фейків кремлівської пропаганди.