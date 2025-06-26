"Это необходимость": нардеп Дмитрук заявил, что Украина, Россия и Беларусь "один народ"
Беглый украинский народный депутат Артем Дмитрук заявил, что Украина, Беларусь и Россия — это "один народ". Он считает, что эти страны когда-то станут "одним сильным государством".
На своем канале в Youtube Дмитрук опубликовал видео, в котором в основном благодарил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и настаивал на его участии в переговорах между Украиной и РФ.
В частности, нардеп считает, что единство России, Украины и Беларуси — не идея прошлого, а условие настоящего и будущего.
"Я, как гражданин Украины, как депутат украинского парламента, убежден: очень скоро придет день, когда я с гордостью, ответственностью и полномочиями скажу: "Украина — часть большого, сильного, настоящего братского союза России, Беларуси и Украины". Союз трех братских народов это не теория, это необходимость. Это не политический проект, это вопрос жизни и смерти", — отметил Дмитрук.
Он утверждает, что "сейчас как никогда надо сохранить память, основу, фундамент и веру".
"Сохранить то, что делает нас сильными и едиными. Нам нужен мир", — заявил нардеп.
Напомним, 22 июня нардеп Артем Дмитрук попал под санкции СНБО. Дмитрука подозревают в нападении на правоохранителя и военного. После того как он исчез в Британии, его объявили в международный розыск и заочно арестовали, прокуратура готовит документы для экстрадиции.
Фокус также писал, что депутат Артем Дмитрук отреагировал на сообщение президента США Дональда Трампа относительно массированной атаки России на Киев в ночь на 24 апреля. Нардеп привел "философскую" цитату, которой намекнул на якобы вину киевлян в "провоцировании" российской агрессии.