"Це необхідність": нардеп Дмитрук заявив, що Україна, Росія та Білорусь "один народ"

Український народний депутат-втікач Артем Дмитрук заявив, що Україна, Білорусь та Росія — це "один народ". Він вважає, що ці країни колись стануть "однією сильною державою".

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На своєму каналі в Youtube Дмитрук опублікував відео, в якому здебільшого дякував самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку та наполягав на його участі у переговорах між Україною та РФ.

Зокрема, нардеп вважає, що єдність Росії, України та Білорусі — не ідея минулого, а умова сьогодення і майбутнього.

"Я, як громадянин України, як депутат українського парламенту, переконаний: дуже скоро прийде день, коли я з гордістю, відповідальністю та повноваженнями скажу: "Україна — частина великого, сильного, справжнього братського союзу Росії, Білорусі та України". Союз трьох братських народів це не теорія, це необхідність. Це не політичний проєкт, це питання життя та смерті", — зазначив Дмитрук.

Він стверджує, що "зараз як ніколи треба зберегти памʼять, основу, фундамент та віру".

"Зберегти те, що робить нас сильними і єдиними. Нам потрібен мир", — заявив нардеп.

Нагадаємо, 22 червня нардеп Артем Дмитрук потрапив під санкції РНБО. Дмитрука підозрюють у нападі на правоохоронця і військового. Після того як він зник у Британії, його оголосили в міжнародний розшук і заочно заарештували, прокуратура готує документи для екстрадиції.

Фокус також писав, що депутат Артем Дмитрук відреагував на допис президента США Дональда Трампа щодо масованої атаки Росії на Київ у ніч на 24 квітня. Нардеп навів "філософську" цитату, якою натякнув на нібито провину киян у "провокуванні" російської агресії.