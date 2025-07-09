Трамп пригрозил Путину разбомбить Москву: появилась реакция Кремля

Кремль спокойно относится к жесткой риторике президента США Дональда Трампа. Примирить Украину и Россию оказалось сложнее, чем он думал.

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В Кремле спокойно относятся к жестким заявлениям Трампа в отношении Путина, у президента США в целом достаточно жесткая стилистика. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого процитировало агентство "Интерфакс".

"Москва к этому относится спокойно, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика", — заметил он.

В то же время Песков переадресовал в Белый дом просьбу прокомментировать данные о том, что Дональд Трамп угрожал разбомбить Москву в случае вторжения в Украину.

"Речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом США. Здесь я вам рекомендую адресовать ваши вопросы в Белый дом", — заявил Песков.

В своем выступлении перед спонсорами в 2024 году Трамп угрожал Путину разбомбить Москву. Председателю КНР Си Цзиньпину тоже были адресованы угрозы в случае нападения китайской армии на Тайвань.

"Является ли это фейком или не является, мы не знаем. Фейков сейчас очень много. Зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации, и мы всегда исходим из этого, когда мы анализируем те или иные новости", — объяснил Песков.

Трамп признал, что решить украинский и российский вопрос оказалось сложнее, чем он думал. А Россия говорила об этом с самого начала, добавил Песков.

Москва рассчитывает продолжать диалог с Вашингтоном и восстанавливать двусторонние отношения. США надо продолжать выводить ситуацию в Украине в политико-дипломатическую плоскость, подчеркнул спикер президента РФ.

Песков утверждает, что между Москвой и Вашингтоном "нет разногласий".

"Есть желание решить проблему политико-дипломатическими средствами, но сама сложность субстанции, сложность проблемы не позволяют это сделать моментально", — добавил Песков.

Напомним, США разморозили поставки определенных видов оружия для Украины. Дональд Трамп все же стремится к мирной сделке.

Дональд Трамп ранее говорил, что "очень много помогает Украине" недавно провел "хороший телефонный разговор" с президентом Украины Владимиром Зеленским.