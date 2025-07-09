Трамп пригрозив Путіну розбомбити Москву: з'явилася реакція Кремля

Кремль спокійно ставиться до жорсткої риторики президента США Дональда Трампа. Примирити Україну і Росію виявилося складніше, ніж він думав.

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У Кремлі спокійно ставляться до жорстких заяв Трампа щодо Путіна, у президента США загалом досить жорстка стилістика. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, якого процитувало агентство "Інтерфакс".

"Москва до цього ставиться спокійно, у Трампа загалом досить жорстка стилістика", — зауважив він.

Водночас Пєсков переадресував у Білий дім прохання прокоментувати дані про те, що Дональд Трамп погрожував розбомбити Москву в разі вторгнення в Україну.

"Йдеться, наскільки я розумію, про період, коли Трамп ще не був президентом США. Тут я вам рекомендую адресувати ваші запитання в Білий дім", — заявив Пєсков.

У своєму виступі перед спонсорами у 2024 році Трамп погрожував Путіну розбомбити Москву. Голові КНР Сі Цзіньпіну теж були адресовані погрози в разі нападу китайської армії на Тайвань.

"Чи є це фейком, чи не є, ми не знаємо. Фейків зараз дуже багато. Найчастіше фейків набагато більше, ніж правдивої інформації, і ми завжди виходимо з цього, коли ми аналізуємо ті чи інші новини", — пояснив Пєсков.

Трамп визнав, що вирішити українське і російське питання виявилося складніше, ніж він думав. А Росія говорила про це від самого початку, додав Пєсков.

Москва розраховує продовжувати діалог із Вашингтоном і відновлювати двосторонні відносини. США треба продовжувати виводити ситуацію в Україні в політико-дипломатичну площину, підкреслив спікер президента РФ.

Пєсков стверджує, що між Москвою і Вашингтоном "немає розбіжностей".

"Є бажання вирішити проблему політико-дипломатичними засобами, але сама складність субстанції, складність проблеми не дають змоги це зробити моментально", — додав Пєсков.

Нагадаємо, США розморозили постачання певних видів зброї для України. Дональд Трамп усе ж прагне мирної угоди.

Дональд Трамп раніше говорив, що "дуже багато допомагає Україні", нещодавно провів "хорошу телефонну розмову" з президентом України Володимиром Зеленським.