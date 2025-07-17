Великобритания и Германия подпишут договор о взаимной защите: что он предусматривает

Великобритания и Германия 17 июля планируют подписать оборонный договор, который обязывает обе страны защищать друг друга в случае вооруженного нападения.

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Церемония подписания состоится во время встречи премьер-министров Великобритании Кира Стармера и Германии Фридриха Мерца в Лондоне, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Обязательства по взаимной обороне стало реакцией как на рост военной угрозы со стороны России, так и на опасения европейских союзников относительно надежности оборонных обязательств США в рамках НАТО при президентстве Дональда Трампа.

Собеседник издания в немецком правительстве подчеркнул, что новый договор не является заменой принципа коллективной обороны, лежащего в основе Основополагающего договора НАТО, известного как Статья 5.

В новом соглашении нет прямого упоминания об атомном оружии.

В рамках договора стороны также обязуются реализовать совместную программу по созданию нового дальнобойного ракетного комплекса Deep Precision Strike, способного поражать цели на расстоянии более 2 тысяч километров, в течение следующего десятилетия.

Журналисты подчеркнули, что подписание оборонного договора стало результатом длительных переговоров, которые начались еще в августе 2024 года.

Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что никогда не поддержит отказ от российского газа.

Фокус также писал о том, что Германия профинансирует изготовление 500 дронов "Лютый" для ВСУ.