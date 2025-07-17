Велика Британія та Німеччина підпишуть договір про взаємний захист: що він передбачає

Велика Британія та Німеччина 17 липня планують підписати оборонний договір, який зобов’язує обидві країни захищати одна одну у разі збройного нападу.

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Церемонія підписання відбудеться під час зустрічі прем'єр-міністрів Великої Британії Кіра Стармера та Німеччини Фрідріха Мерца у Лондоні, пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зобов’язання щодо взаємної оборони стало реакцією як на зростання військової загрози з боку Росії, так і на побоювання європейських союзників щодо надійності оборонних зобов’язань США у рамках НАТО за президентства Дональда Трампа.

Співрозмовник видання в німецькому уряді підкреслив, що новий договір не є заміною принципу колективної оборони, що лежить в основі Основоположного договору НАТО, відомого як Стаття 5.

В новій угоді немає прямої згадки про атомну зброю.

У межах договору сторони також зобов’язуються реалізувати спільну програму зі створення нового далекобійного ракетного комплексу Deep Precision Strike, здатного вражати цілі на відстані понад 2 тисячі кілометрів, упродовж наступного десятиліття.

Журналісти підкреслили, що підписання оборонного договору стало результатом тривалих переговорів, які розпочалися ще в серпні 2024 року.

Нагадаємо, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що ніколи не підтримає відмову від російського газу.

Фокус також писав про те, що Німеччина профінансує виготовлення 500 дронів "Лютий" для ЗСУ.