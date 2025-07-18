Когда Украина станет членом ЕС: бывшая вице-премьер назвала реальные сроки

Украина планирует завершить подготовку к вступлению в Европейский Союз до конца 2027 года — именно такую дату украинские власти считают реалистичной для членства в ЕС.

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Об этом заявила бывшая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Европейской правде".

Как пишет издание, Стефанишина объяснила, что украинская власть не меняет своих целей по вступлению в ЕС. В частности, в 2025 году планируют открыть все переговорные кластеры, а до конца 2027 года — завершить адаптацию законодательства к европейским нормам.

Именно этот срок, по ее словам, является окончательным для выполнения обязательств Украины в рамках переговорного процесса.

"Но даже сейчас все обязательства, которые мы на себя берем в рамках переговорного процесса без переходных периодов, ограничивались сроком конец 2027 года. То есть у нас есть 2025-26 год на разработку решений и 2026-27 год на принятие", — отметила бывшая вице-премьер.

Также бывшая вице-премьер рассказала журналистам, что сейчас готовят программу адаптации законодательства, где будут прописаны все необходимые изменения. В этом процессе Украине помогает проект Ukraine2EU, который обеспечивает экспертную и методологическую поддержку.

Как изменения во власти не повлияют на процесс евроинтеграции

Среди прочего в интервью она рассказала, что смена руководства и реорганизация министерств не должны повлиять на темпы евроинтеграции. Инфраструктура для переговоров создана: за каждым кластером закреплены переговорщики, в группах работают чиновники, эксперты и народные депутаты.

"Каждая группа состоит из чиновников, экспертов и народных депутатов. Кстати, из-за этого кто-то всегда выполняет роль "сторожевого пса" в процессе, и это мне не раз помогало. Бывало, что правительственные переговорщики "не дотягивают", но не признают проблем и продолжают говорить, мол, "все хорошо" — и тогда или народные депутаты, или эксперты подсвечивали проблемные вопросы", — пояснила бывшая вице-премьер.

Кроме этого, Ольга Стефанишина уверена, что подготовительный этап переговоров практически завершен. В частности, на прошлой неделе завершился скрининг четвертого кластера, а по другим направлениям также сделан значительный объем работы. Теперь Украина ожидает оценок Еврокомиссии, после чего сможет начать переговоры о вступлении.

Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследование против бывшего вице-премьера Ольги Стефанишиной. По данным народного депутата Алексея Гончаренко, уголовное производство было зарегистрировано 11 июля 2025 года.

Законодательство предусматривает за злоупотребление властью ответственность в виде лишения свободы и штрафа.

Ранее Фокус писал, что венгры провели референдум, на котором не согласовали вступление Украины в ЕС, и так же могут поступить граждане других европейских стран, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.