Коли Україна стане членом ЄС: колишня віцепрем"єрка назвала реальні терміни

Україна планує завершити підготовку до вступу в Європейський Союз до кінця 2027 року — саме таку дату українська влада вважає реалістичною для членства в ЄС.

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Про це заявила колишня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю "Європейській правді".

Як пише видання, Стефанішина пояснила, що українська влада не змінює своїх цілей щодо вступу до ЄС. Зокрема, у 2025 році планують відкрити всі переговорні кластери, а до кінця 2027 року — завершити адаптацію законодавства до європейських норм.

Саме цей термін, за її словами, є остаточним для виконання зобов’язань України у межах переговорного процесу.

"Та навіть зараз усі зобов'язання, які ми на себе беремо в рамках переговорного процесу без перехідних періодів, обмежувалися терміном кінець 2027 року. Тобто у нас є 2025-26 рік на розробку рішень і 2026-27 рік на ухвалення", – зазначила колишня віцепрем'єрка.

Також колишня віцепрем’єрка розповіла журналістам, що наразі готують програму адаптації законодавства, де будуть прописані всі необхідні зміни. У цьому процесі Україні допомагає проєкт Ukraine2EU, який забезпечує експертну та методологічну підтримку.

Як зміни у владі не вплинуть на процес євроінтеграції

Серед іншого в інтерв’ю вона розповіла, що зміна керівництва та реорганізація міністерств не мають вплинути на темпи євроінтеграції. Інфраструктура для переговорів створена: за кожним кластером закріплені перемовники, у групах працюють урядовці, експерти та народні депутати.

"Кожна група складається з урядовців, експертів і народних депутатів. До речі, через це хтось завжди виконує роль "вартового пса" у процесі, і це мені не раз допомагало. Бувало, що урядові перемовники "не дотягують", але не визнають проблем і продовжують казати, мовляв, "все добре" – і тоді або народні депутати, або експерти підсвічували проблемні питання", — пояснила колишня віцепрем’єрка.

Окрім цього, Ольга Стефанішина впевнена, що підготовчий етап переговорів практично завершено. Зокрема, минулого тижня завершився скринінг четвертого кластеру, а по інших напрямках також зроблено значний обсяг роботи. Тепер Україна очікує оцінок Єврокомісії, після чого зможе розпочати переговори про вступ.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала розслідування проти колишньої віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної. За даними народного депутата Олексія Гончаренка, кримінальне провадження було зареєстроване 11 липня 2025 року.

Законодавство передбачає за зловживання владою відповідальність у вигляді позбавлення волі та штрафу.

Раніше Фокус писав, що угорці провели референдум, на якому не погодили вступ України у ЄС, і так само можуть вчинити громадяни інших європейських країн, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.