Відреагував на 2 мільярда євро: Орбан пояснив, чому європейські народи не пустять Україну в ЄС

Угорці провели референдум, на якому не погодили вступ України у ЄС, і так само можуть вчинити громадяни інших європейських країн, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Україна не повинна вказувати, як діяти політикам Європейського Союзу, оскільки є важливі причини, чому інтеграція у ЄС неможлива.

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Орбан відреагував на допис президента України Володимира Зеленського, який з'явився після форуму з відновлення у Римі. У соцмережі X (Twitter) угорець розкритикував українського главу держави й запевнив, що Україну ніколи не пустять у ЄС.

Угорський політик звернувся до Зеленського та представників Єврокомісії, яких він назвав "бюрократами". З його слів, ці люди не повинні "вказувати угорцям, якою має бути їхня думка". На думку Орбана, причина, чому позицію угорців підтримають інші країни ЄС, — це війна в Україні, яку хочуть залишити за порогом ЄС.

"Якщо референдуми відбудуться в решті ЄС, результат буде таким самим, як і в Угорщині. Європейці не хочуть допускати війни в Союзі!" — написав він.

Вступ України у ЄС - Орбан заявив, що європейці проти євроінтеграції українців Фото: Скриншот

Вступ України у ЄС — деталі заяви Орбана

Допис угорського прем'єра проглянули понад 230 тис. користувачів X, і він отримав 6 тис. вподобайок та 1 тис. коментарів. Коментатори опублікували жартівливі колажі, на яких президентка Єврокомісії Урсула фонд дер Лєян "виштовхує" Орбану як найбільшого європейського корупціонера. Крім того, є припущення, що насправді політик опублікував не свою думку, а "пресреліз Кремля".

Вступ України у ЄС - реакція людей на заяву Орбана 11 липня Фото: Скриншот

Реакція Орбана з'явилась у відповідь на заяву Зеленського, у якій ішлося не лише про вступ в ЄС. Зранку 11 липня президент опублікував подяки представникам Єврокомісії, які брали участь у Конференції з відновлення України у Римі. Серед іншого, він подякував за виділення 2 млрд євро у "пакеті підтримки". Крім того, президент України запропонував подумати над тим, як здолати вето Угорщини на відкриття переговорних кластерів для європейської інтеграції.

Вступ України у ЄС - допис Зеленського, на який відреагував Орбан Фото: Скриншот

Зазначимо, 10 липня медіа hirado.hu навело іншу заяву Орбана щодо України. В ефірі угорського телеканалу прем'єр сказав, що Україна начебто вже програла війну. Також політик пошкодував про гроші, які Європа "спалила" через російсько-українську війну.

Тим часом у травні в Угорщині відбувся референдум Voks2025, ініційований Орбаном та його політичною силою. Згідно з опублікованими підсумками, угорці не підтримали вступ України у ЄС. Прем'єр-міністр пояснив, що це правильне рішення, оскільки не зрозумілі, які у неї сьогодні кордони.

Нагадуємо, в лютому 2025 року розслідувачі відшукали у родини Орбана маєтки сумарною вартістю 45 млн євро. Весною угорський прем'єр відреагував на шпигунський скандал, начебто пов'язаний з українськими спецслужбами.