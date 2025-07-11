Відреагував на 2 мільярда євро: Орбан пояснив, чому європейські народи не пустять Україну в ЄС
Угорці провели референдум, на якому не погодили вступ України у ЄС, і так само можуть вчинити громадяни інших європейських країн, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Україна не повинна вказувати, як діяти політикам Європейського Союзу, оскільки є важливі причини, чому інтеграція у ЄС неможлива.
Орбан відреагував на допис президента України Володимира Зеленського, який з'явився після форуму з відновлення у Римі. У соцмережі X (Twitter) угорець розкритикував українського главу держави й запевнив, що Україну ніколи не пустять у ЄС.
Угорський політик звернувся до Зеленського та представників Єврокомісії, яких він назвав "бюрократами". З його слів, ці люди не повинні "вказувати угорцям, якою має бути їхня думка". На думку Орбана, причина, чому позицію угорців підтримають інші країни ЄС, — це війна в Україні, яку хочуть залишити за порогом ЄС.
"Якщо референдуми відбудуться в решті ЄС, результат буде таким самим, як і в Угорщині. Європейці не хочуть допускати війни в Союзі!" — написав він.
Вступ України у ЄС — деталі заяви Орбана
Допис угорського прем'єра проглянули понад 230 тис. користувачів X, і він отримав 6 тис. вподобайок та 1 тис. коментарів. Коментатори опублікували жартівливі колажі, на яких президентка Єврокомісії Урсула фонд дер Лєян "виштовхує" Орбану як найбільшого європейського корупціонера. Крім того, є припущення, що насправді політик опублікував не свою думку, а "пресреліз Кремля".
Реакція Орбана з'явилась у відповідь на заяву Зеленського, у якій ішлося не лише про вступ в ЄС. Зранку 11 липня президент опублікував подяки представникам Єврокомісії, які брали участь у Конференції з відновлення України у Римі. Серед іншого, він подякував за виділення 2 млрд євро у "пакеті підтримки". Крім того, президент України запропонував подумати над тим, як здолати вето Угорщини на відкриття переговорних кластерів для європейської інтеграції.
Зазначимо, 10 липня медіа hirado.hu навело іншу заяву Орбана щодо України. В ефірі угорського телеканалу прем'єр сказав, що Україна начебто вже програла війну. Також політик пошкодував про гроші, які Європа "спалила" через російсько-українську війну.
Тим часом у травні в Угорщині відбувся референдум Voks2025, ініційований Орбаном та його політичною силою. Згідно з опублікованими підсумками, угорці не підтримали вступ України у ЄС. Прем'єр-міністр пояснив, що це правильне рішення, оскільки не зрозумілі, які у неї сьогодні кордони.
Нагадуємо, в лютому 2025 року розслідувачі відшукали у родини Орбана маєтки сумарною вартістю 45 млн євро. Весною угорський прем'єр відреагував на шпигунський скандал, начебто пов'язаний з українськими спецслужбами.