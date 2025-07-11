Отреагировал на 2 миллиарда евро: Орбан объяснил, почему европейские народы не пустят Украину в ЕС

Венгры провели референдум, на котором не согласовали вступление Украины в ЕС, и так же могут поступить граждане других европейских стран, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Украина не должна указывать, как действовать политикам Европейского Союза, поскольку есть важные причины, почему интеграция в ЕС невозможна.

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Орбан отреагировал на сообщение президента Украины Владимира Зеленского, которое появилось после форума по восстановлению в Риме. В соцсети X (Twitter) венгр раскритиковал украинского главу государства и заверил, что Украину никогда не пустят в ЕС.

Венгерский политик обратился к Зеленскому и представителям Еврокомиссии, которых он назвал "бюрократами". По его словам, эти люди не должны "указывать венграм, каким должно быть их мнение". По мнению Орбана, причина, почему позицию венгров поддержат другие страны ЕС, — это война в Украине, которую хотят оставить за порогом ЕС.

"Если референдумы состоятся в остальных странах ЕС, результат будет таким же, как и в Венгрии. Европейцы не хотят допускать войны в Союзе!" — написал он.

Вступление Украины в ЕС — Орбан заявил, что европейцы против евроинтеграции украинцев Фото: Скриншот

Вступление Украины в ЕС — детали заявления Орбана

Сообщение венгерского премьера просмотрели более 230 тыс. пользователей X, и он получил 6 тыс. лайков и 1 тыс. комментариев. Комментаторы опубликовали шуточные коллажи, на которых президент Еврокомиссии Урсула фонд дер Леян "выталкивает" Орбана как крупнейшего европейского коррупционера. Кроме того, есть предположение, что на самом деле политик опубликовал не свое мнение, а "пресс-релиз Кремля".

Вступление Украины в ЕС — реакция людей на заявление Орбана 11 июля Фото: Скриншот

Реакция Орбана появилась в ответ на заявление Зеленского, в котором речь шла не только о вступлении в ЕС. Утром 11 июля президент опубликовал благодарности представителям Еврокомиссии, которые принимали участие в Конференции по восстановлению Украины в Риме. Среди прочего, он поблагодарил за выделение 2 млрд евро в "пакете поддержки". Кроме того, президент Украины предложил подумать над тем, как преодолеть вето Венгрии на открытие переговорных кластеров для европейской интеграции.

Вступление Украины в ЕС — сообщение Зеленского, на которое отреагировал Орбан Фото: Скриншот

Отметим, 10 июля медиа hirado.hu привело другое заявление Орбана относительно Украины. В эфире венгерского телеканала премьер сказал, что Украина якобы уже проиграла войну. Также политик пожалел о деньгах, которые Европа "сожгла" из-за российско-украинской войны.

Тем временем в мае в Венгрии состоялся референдум Voks2025, инициированный Орбаном и его политической силой. Согласно опубликованным итогам, венгры не поддержали вступление Украины в ЕС. Премьер-министр объяснил, что это правильное решение, поскольку не понятно, какие у нее сегодня границы.

Напоминаем, в феврале 2025 года расследователи нашли у семьи Орбана имения суммарной стоимостью 45 млн евро. Весной венгерский премьер отреагировал на шпионский скандал, якобы связанный с украинскими спецслужбами.