Зеленский хочет встретиться с Путиным: Кремль выдвинул свои требования

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только личная встреча с Владимиром Путиным может остановить войну. В Кремле подтвердили, что не исключают такой возможности, но подчеркнули: переговоры на уровне лидеров возможны только после согласования условий мирного соглашения.

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Такое заявление президент Украины сделал во время общения с журналистами 24 июля. Он отметил, что Украина готова к встрече с российским лидером уже до конца августа, и сейчас идет обсуждение возможного формата таких переговоров.

"По-другому с ними не получится. Нужна адженда такой встречи — встречи на уровне лидеров. Мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", — пояснил Зеленский.

По его словам, реакция российской стороны на эту инициативу изменилась после последних событий на территории России. "Кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории. Вы видели это", — отметил Президент Украины.

Как сообщает Reuters, в Кремле заявили, что встреча Путина с Зеленским возможна только после достижения конкретных договоренностей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что личная встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским может состояться только после того, как эксперты согласуют условия потенциального мирного соглашения.

По словам Пескова, предложенная Украиной встреча двух лидеров до конца августа вряд ли станет реальностью. Представитель Кремля заявил, что переговоры между президентами могут быть лишь финальным шагом в процессе достижения договоренностей.

"Саммит может и должен поставить окончательную точку в урегулировании и закрепить модальности и договоренности, разработанные экспертами. Невозможно сделать наоборот", — сказал Дмитрий Песков журналистам.

Он также выразил сомнение, что такой сложный процесс возможно завершить за короткий срок. "Возможно ли пройти такой сложный процесс за 30 дней? Ну, очевидно, что это маловероятно", — добавил он.

Песков снова назвал переговорные позиции обеих сторон "диаметрально противоположными".

"Маловероятно, что их можно будет собрать вместе за одну ночь. Это потребует очень сложной дипломатической работы", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщал Фокус, после завершения консультаций в Стамбуле спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что Владимир Зеленский готов говорить с Путиным, если тот проявит готовность обсудить завершение войны.

Фокус уже писал, при каких условиях Путин может согласиться на очную встречу с Зеленским.