Зеленський хоче зустрітися із Путіним: Кремль висунув свої вимоги

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лише особиста зустріч із Володимиром Путіним може зупинити війну. У Кремлі підтвердили, що не відкидають такої можливості, але наголосили: переговори на рівні лідерів можливі лише після узгодження умов мирної угоди.

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Таку заяву президент України зробив під час спілкування з журналістами 24 липня. Він зазначив, що Україна готова до зустрічі з російським лідером уже до кінця серпня, і зараз триває обговорення можливого формату таких переговорів.

"По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі – зустрічі на рівні лідерів. Ми порушуємо це питання публічно завжди. І вони зараз у розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі", – пояснив Зеленський.

За його словами, реакція російської сторони на цю ініціативу змінилася після останніх подій на території Росії. "Окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це", – зазначив Президент України.

Як повідомляє Reuters, у Кремлі заявили, що зустріч Путіна із Зеленським можлива лише після досягнення конкретних домовленостей.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков наголосив, що особиста зустріч між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським може відбутися лише після того, як експерти узгодять умови потенційної мирної угоди.

За словами Пєскова, запропонована Україною зустріч двох лідерів до кінця серпня навряд чи стане реальністю. Представник Кремля заявив, що переговори між президентами можуть бути лише фінальним кроком у процесі досягнення домовленостей.

"Саміт може і повинен поставити остаточну крапку у врегулюванні та закріпити модальності та домовленості, розроблені експертами. Неможливо зробити навпаки", – сказав Дмитро Пєсков журналістам.

Він також висловив сумнів, що такий складний процес можливо завершити за короткий термін. "Чи можливо пройти такий складний процес за 30 днів? Ну, очевидно, що це малоймовірно", – додав він.

Пєсков знову назвав переговорні позиції обох сторін "діаметрально протилежними".

"Малоймовірно, що їх можна буде зібрати разом за одну ніч. Це вимагатиме дуже складної дипломатичної роботи", – сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Як повідомляв Фокус, після завершення консультацій у Стамбулі речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що Володимир Зеленський готовий говорити із Путіним, якщо той виявить готовність обговорити завершення війни.

Фокус вже писав, за яких умов Путін може погодитися на очну зустріч з Зеленським.