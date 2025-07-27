Запрещен приказом Минздрава: Безуглая имела доступ к гостайне несмотря на РАС (скриншоты)

Украинский журналист Даниил Мокрик обратил внимание на то, что по приказу Минздрава синдром Аспергера входит в перечень заболеваний и расстройств, из-за которых не предоставляется допуск к государственной тайне. В то же время нардеп Марьяна Безуглая, которая ранее заявила, что имеет этот синдром, подтвердила, что имела или имеет такой доступ.

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Синдром Аспергера указан в перечне Министерства здравоохранения под кодом МКБ F 8. Как отметил в своем посте 27 июля журналист, документ содержит примечание о возможности доступа к гостайне только в случае устойчивой ремиссии более 5 лет, подтвержденной психиатром.

Мокрик публично задал Безуглой три вопроса: имеет или имела ли она доступ к гостайне за время работы в Верховной Раде, был ли официально диагностирован у нее синдром Аспергера и предоставлял ли ей врач заключение об устойчивой ремиссии.

В комментариях сама парламентарий подтвердила, что имеет или имела доступ к государственной тайне, но на вопрос об официальности объявленного публично диагноза ответила: "Это не ваше дело". Относительно ремиссии Безуглая лишь отметила, что синдром Аспергера — это не психическая болезнь.

Комментарий Марьяны Безуглой Фото: скриншот

"Удивляет, что позиционируя себя прогрессивной частью общества, "элитой", Вы сразу "с ноги" беретесь за стигматизацию. Уже представила, как во Вторую мировую бы требовали цеплять метки на рукава людей. Так становится понятно, кто есть, кто. Позор", — добавила она.

Также она посвятила Мокрику пост в своем Telegram-канале, в котором назвала его "львовской шляхтой" и предложила представить, как он "вдохновенно пакует "унтерменш"". Отдельно Безуглая подчеркнула, что РАС (расстройство аутистического спектра) — это не психическая болезнь.

Посты Марьяны Безуглой Фото: Скриншот

Журналист при этом подчеркнул, что официальность синдрома Аспергера у нардепа — это не только ее дело. Он пояснил, что если РАС был диагностирован, то встает вопрос о нарушении законодательства о доступе к государственной тайне.

"Если же он у нее не диагностирован, а она себе его придумала сама, то именно Марьяна Безуглая наносит вред людям с РАС, объясняя свое... кхм... специфическое поведение расстройством аутистического спектра. Стигматизирует их собой, так сказать. И в этом случае мы говорим о конкретном общественном вреде от Безуглой", — добавил Мокрик.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая рассказала, что имеет синдром Аспергера или нейроотличительное мышление. Она объяснила, что иначе чувствует эмоции, мыслит структурами и имеет высокий порог страха.

Ранее в наличии синдрома Аспергера признался американский миллиардер Илон Маск. Как отмечал Фокус, речь идет о нарушении, для которого характерны сложности в общении и восприятии мира. Лечения от него не существует, и первые проявления обычно появляются в раннем детстве.