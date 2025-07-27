Заборонений наказом МОЗ: Безугла мала доступ до держтаємниці попри РАС (скриншоти)
Український журналіст Данило Мокрик звернув увагу на те, що за наказом МОЗ синдром Аспергера входить до переліку захворювань і розладів, через які не надається допуск до державної таємниці. Водночас нардепка Мар’яна Безугла, яка раніше заявила, що має цей синдром, підтвердила, що мала або має такий доступ.
Синдром Аспергера вказаний у переліку Міністерства охорони здоров’я під кодом МКБ F 8. Як наголосив у своєму пості 27 липня журналіст, документ містить примітку про можливість доступу до держтаємниці лише в разі стійкої ремісії понад 5 років, підтвердженої психіатром.
Мокрик публічно поставив Безуглій три запитання: чи має або мала вона доступ до держтаємниці за час роботи у Верховній Раді, чи був офіційно діагностований у неї синдром Аспергера і чи надавав їй лікар висновок про стійку ремісію.
У коментарях сама парламентарка підтвердила, що має або мала доступ до державної таємниці, але на запитання щодо офіційності оголошеного публічно діагнозу відповіла: "Це не ваша справа". Щодо ремісії Безугла лише зазначила, що синдром Аспергера — це не психічна хвороба.
"Дивує, що позиціонуючи себе прогресивною частиною суспільства, "елітою", Ви зразу "з ноги" беретесь за стигматизацію. Вже уявила, як в Другу світову б вимагали чіпляти мітки на рукави людей. Так стає зрозуміло, хто є, хто. Ганьба", — додала вона.
Також вона присвятила Мокрику пост у своєму Telegram-каналі, в якому назвала його "львівською шляхтою" і запропонувала уявити, як він "натхненно пакує "унтерменш"". Окремо Безугла наголосила, що РАС (розлад аутистичного спектра) — це не психічна хвороба.
Журналіст при цьому підкресив, що офіційність синдрому Аспергера у нардепки — це не лише її справа. Він пояснив, що якщо РАС був діагностований, то постає питання про порушення законодавства про доступ до державної таємниці.
"Якщо ж він у неї не діагностований, а вона собі його придумала сама, то саме Мар'яна Безугла завдає шкоди людям із РАС, пояснюючи свою… кхм… специфічну поведінку розладом аутичного спектра. Стигматизує їх собою, так би мовити. І в цьому випадку ми говоримо про конкретну суспільну шкоду від Безуглої", — додав Мокрик.
Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла, що має синдром Аспергера або нейровідмінне мислення. Вона пояснила, що інакше відчуває емоції, мислить структурами й має високий поріг страху.
Раніше у наявності синдрому Аспергера зізнався американський мільярдер Ілон Маск. Як зазначав Фокус, йдеться про порушення, для якого характерні складності в спілкуванні та сприйнятті світу. Лікування від нього не існує, і перші прояви зазвичай з’являються у ранньому дитинстві.