Построил себе мавзолей, чтобы его там похоронили: умер экс-нардеп и Герой Украины Леонид Яковишин (фото)

Один из самых известных аграриев Черниговщины, руководитель предприятия "Земля и Воля" Леонид Яковишин умер 26 июля. Ему было 86 лет.

Related video

26 июля стало известно о смерти Героя Украины, выдающегося агрария и почетного гражданина Черниговщины Леонида Яковишина. Об этом сообщил Бобровицкий городской совет на официальной странице в Facebook.

По словам заместителя городского головы Бобровицы Владимира Данишевского, Яковишин ушел из жизни в Национальном научном центре хирургии и трансплантологии им. Шалимова, где проходил лечение.

Ранее Леонид Яковишин рассказывал, что желает быть похороненным в мавзолее собственного строительства, расположенном на окраине Бобровицы. Архитектурно он вдохновлялся мавзолеем Наполеона, а сам объект украшен белым мрамором и сусальным золотом. Общая стоимость мавзолея, по словам агрария, составляла около трех миллионов долларов. После его смерти это сооружение должно быть открыто для посетителей.

Мавзолей бывшего народного депутата Леонида Яковишина Фото: YouTube

Леонид Яковишин построил мавзолей при жизни Фото: YouTube

Леонид Яковишин: что о нем известно

Леонид Яковишин родился 19 мая 1939 года в селе Казатин, что на Виннитчине. Окончил Уманский сельскохозяйственный институт по специальности "агроном", а затем получил научную степень кандидата экономических наук. Тема его диссертации касалась повышения эффективности производства картофеля на Черниговщине.

В 60-х годах работал агрономом, впоследствии возглавлял районное управление сельского хозяйства на Ривненщине. В 1970 году стал директором Бобровицкого совхоза-техникума, а с 1995 — генеральным директором ООО "Земля и Воля".

В 1990-1994 годах был народным депутатом Украины I созыва от Черниговщины. В парламенте работал в комиссиях, в частности по вопросам Чернобыльской катастрофы, борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Также занимал должности советника нескольких чиновников — Ефима Звягильского, Виталия Масола и первого заместителя председателя Верховной Рады.

В 2002 году баллотировался в парламент IV созыва от блока "Единство".

Леонид Яковишин был награжден орденом "Знак Почета", а также удостоен звания Героя Украины — за весомый вклад в развитие агропромышленного сектора, высокие достижения в производстве и многолетний труд.

Напомним, 24 июля на Ивано-Франковщине в результате ДТП погиб известный общественный деятель, нардеп, предприниматель и меценат Ярослав Рущишин. Прощание с ним состоится во Львове.

Фокус также писал, что 28 мая умер народный депутат Украины 9-го созыва Сергей Швец. Ему было 48 лет.