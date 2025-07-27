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Украина

Построил себе мавзолей, чтобы его там похоронили: умер экс-нардеп и Герой Украины Леонид Яковишин (фото)

Умер Леонид Яковишин
Бывший народный депутат умер 26 июля | Фото: Facebook

Один из самых известных аграриев Черниговщины, руководитель предприятия "Земля и Воля" Леонид Яковишин умер 26 июля. Ему было 86 лет.

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26 июля стало известно о смерти Героя Украины, выдающегося агрария и почетного гражданина Черниговщины Леонида Яковишина. Об этом сообщил Бобровицкий городской совет на официальной странице в Facebook.

По словам заместителя городского головы Бобровицы Владимира Данишевского, Яковишин ушел из жизни в Национальном научном центре хирургии и трансплантологии им. Шалимова, где проходил лечение.

Ранее Леонид Яковишин рассказывал, что желает быть похороненным в мавзолее собственного строительства, расположенном на окраине Бобровицы. Архитектурно он вдохновлялся мавзолеем Наполеона, а сам объект украшен белым мрамором и сусальным золотом. Общая стоимость мавзолея, по словам агрария, составляла около трех миллионов долларов. После его смерти это сооружение должно быть открыто для посетителей.

Леонид Яковишин построил мавзолей при жизни
Мавзолей бывшего народного депутата Леонида Яковишина
Фото: YouTube
Мавзолей за 3 миллиона долларов
Леонид Яковишин построил мавзолей при жизни
Фото: YouTube

Леонид Яковишин: что о нем известно

Леонид Яковишин родился 19 мая 1939 года в селе Казатин, что на Виннитчине. Окончил Уманский сельскохозяйственный институт по специальности "агроном", а затем получил научную степень кандидата экономических наук. Тема его диссертации касалась повышения эффективности производства картофеля на Черниговщине.

В 60-х годах работал агрономом, впоследствии возглавлял районное управление сельского хозяйства на Ривненщине. В 1970 году стал директором Бобровицкого совхоза-техникума, а с 1995 — генеральным директором ООО "Земля и Воля".

В 1990-1994 годах был народным депутатом Украины I созыва от Черниговщины. В парламенте работал в комиссиях, в частности по вопросам Чернобыльской катастрофы, борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Также занимал должности советника нескольких чиновников — Ефима Звягильского, Виталия Масола и первого заместителя председателя Верховной Рады.

В 2002 году баллотировался в парламент IV созыва от блока "Единство".

Леонид Яковишин был награжден орденом "Знак Почета", а также удостоен звания Героя Украины — за весомый вклад в развитие агропромышленного сектора, высокие достижения в производстве и многолетний труд.

Напомним, 24 июля на Ивано-Франковщине в результате ДТП погиб известный общественный деятель, нардеп, предприниматель и меценат Ярослав Рущишин. Прощание с ним состоится во Львове.

Фокус также писал, что 28 мая умер народный депутат Украины 9-го созыва Сергей Швец. Ему было 48 лет.