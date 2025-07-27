Збудував собі мавзолей, щоб його там поховали: помер екснардеп та Герой України Леонід Яковишин (фото)

Один із найвідоміших аграріїв Чернігівщини, керівник підприємства "Земля і Воля" Леонід Яковишин помер 26 липня. Йому було 86 років.

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26 липня стало відомо про смерть Героя України, видатного аграрія та почесного громадянина Чернігівщини Леоніда Яковишина. Про це повідомила Бобровицька міська рада на офіційній сторінці у Facebook.

За словами заступника міського голови Бобровиці Володимира Данішевського, Яковишин пішов з життя в Національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. Шалімова, де проходив лікування.

Раніше Леонід Яковишин розповідав, що бажає бути похованим у мавзолеї власного будівництва, розташованому на околиці Бобровиці. Архітектурно він надихався мавзолеєм Наполеона, а сам об'єкт оздоблений білим мармуром та сусальним золотом. Загальна вартість мавзолею, за словами аграрія, становила близько трьох мільйонів доларів. Після його смерті ця споруда має бути відкрита для відвідувачів.

Мавзолей колишнього народного депутата Леоніда Яковишина Фото: YouTube

Леонід Яковишин збудував мавзолей за життя Фото: YouTube

Леонід Яковишин: що про нього відомо

Леонід Яковишин народився 19 травня 1939 року в селі Козятин, що на Вінниччині. Закінчив Уманський сільськогосподарський інститут за спеціальністю "агроном", а згодом здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. Тема його дисертації стосувалась підвищення ефективності виробництва картоплі на Чернігівщині.

У 60-х роках працював агрономом, згодом очолював районне управління сільського господарства на Рівненщині. У 1970 році став директором Бобровицького радгоспу-технікуму, а з 1995 — генеральним директором ТОВ "Земля і Воля".

У 1990–1994 роках був народним депутатом України I скликання від Чернігівщини. У парламенті працював у комісіях, зокрема з питань Чорнобильської катастрофи, боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Також обіймав посади радника кількох урядовців — Юхима Звягільського, Віталія Масола та першого заступника голови Верховної Ради.

У 2002 році балотувався до парламенту IV скликання від блоку "Єдність".

Леонід Яковишин був нагороджений орденом "Знак Пошани", а також удостоєний звання Героя України — за вагомий внесок у розвиток агропромислового сектору, високі досягнення у виробництві та багаторічну працю.

Нагадаємо, 24 липня на Івано-Франківщині внаслідок ДТП загинув відомий громадський діяч, нардеп, підприємець і меценат Ярослав Рущишин. Прощання з ним відбудеться у Львові.

Фокус також писав, що 28 травня помер народний депутат України 9-го скликання Сергій Швець. Йому було 48 років.